Incendio in un appartamento, morti due cani e un gatto
Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata; i danni ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi
FLUMS - Un incendio è scoppiato mercoledì, poco prima di mezzogiorno, in un appartamento della Bahnhofstrasse di Flums (SG).
La centrale d'allarme ed emergenza di San Gallo ha ricevuto la segnalazione dell'incendio poco prima delle 11.45. All'arrivo delle forze d'intervento, davanti allo stabile è stata trovata la donna di 48 anni, che è stata soccorsa sul posto dal servizio di salvataggio e successivamente portata in ospedale per accertamenti. Nell'appartamento i pompieri hanno trovato un focolaio di brace, che è stato spento. Già al momento dell'arrivo delle squadre non era visibile dall'esterno alcuno sviluppo di fumo.
Nei locali sono stati rinvenuti privi di vita due cani e un gatto. L'appartamento non è più abitabile e il Comune ha organizzato una sistemazione provvisoria per gli occupanti. Il danno materiale ammonta a diverse centinaia di migliaia di franchi. Il Centro di competenza forense della polizia cantonale di San Gallo ha avviato le indagini sulle cause dell'incendio.
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