Incendio in un appartamento, morti due cani e un gatto

La centrale d'allarme ed emergenza di San Gallo ha ricevuto la segnalazione dell'incendio poco prima delle 11.45. All'arrivo delle forze d'intervento, davanti allo stabile è stata trovata la donna di 48 anni, che è stata soccorsa sul posto dal servizio di salvataggio e successivamente portata in ospedale per accertamenti. Nell'appartamento i pompieri hanno trovato un focolaio di brace, che è stato spento. Già al momento dell'arrivo delle squadre non era visibile dall'esterno alcuno sviluppo di fumo.

Nei locali sono stati rinvenuti privi di vita due cani e un gatto. L'appartamento non è più abitabile e il Comune ha organizzato una sistemazione provvisoria per gli occupanti. Il danno materiale ammonta a diverse centinaia di migliaia di franchi. Il Centro di competenza forense della polizia cantonale di San Gallo ha avviato le indagini sulle cause dell'incendio.