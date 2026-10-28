Acquisti di F-35 e Patriot, la Svizzera prova a ambiare

Ritardi fino a sette anni per i Patriot

La situazione più delicata riguarda proprio i sistemi missilistici Patriot. Le consegne alla Svizzera subiranno ritardi stimati tra cinque e sette anni, mentre Washington intende destinare alla Germania unità inizialmente previste per Berna. Armasuisse ha quindi valutato l'acquisto di un secondo sistema di difesa antiaerea a lunga gittata, ma la decisione spetta al Consiglio federale. La Confederazione dovrebbe recuperare almeno una parte degli acconti già versati, pari a poco più di un miliardo di franchi, anche se i tempi del rimborso restano incerti. Un nuovo acquisto sarebbe inoltre sensibilmente più costoso e richiederebbe l'approvazione dei fondi da parte del Parlamento.

In assenza delle risorse necessarie, la Svizzera potrebbe essere costretta a ridimensionare la commessa, come già avvenuto con gli F-35, per i quali il Governo ha dovuto rinunciare a sei dei 36 velivoli inizialmente previsti. Berna ha ordinato cinque sistemi Patriot e, secondo Loher, un'ulteriore riduzione potrebbe comprometterne l'effettiva utilità operativa. Il direttore di armasuisse ha inoltre sottolineato la necessità di una maggiore trasparenza nella gestione dei progetti, ricordando che problemi analoghi erano già emersi con il drone da ricognizione israeliano ADS 15.