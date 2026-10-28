Arrivati da Gaza, molti potranno restare
Nel 2025 sono state 31 le persone ammesse a titolo provvisorio e 61 hanno ottenuto lo status di rifugiato
GAZA / BERNA - La maggior parte delle procedure di asilo riguardanti i venti bambini feriti provenienti dalla Striscia di Gaza e accolti l'anno scorso dalla Svizzera, insieme ai loro accompagnatori, si è conclusa. In totale, 31 persone sono state ammesse a titolo provvisorio e 61 hanno ottenuto lo status di rifugiato.
Lo ha reso noto la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) a Keystone-ATS. Oltre ai 92 dossier chiusi, quattro persone sono ancora in attesa di una decisione da parte del Tribunale amministrativo federale (TAF) in merito alla loro ammissione provvisoria, mentre per altre due l'iter è ripreso a seguito di un ricorso.
Tra le persone ammesse provvisoriamente, 24 sono state riconosciute come apolidi e hanno diritto a un permesso di dimora. Attualmente, in 82 dispongono di un permesso B, in sette di un permesso F e altri tre hanno già lasciato definitivamente la Svizzera.
Alla fine di ottobre del 2025, Berna aveva accolto sette bambini feriti di Gaza con i loro famigliari. Altri 13 erano arrivati a fine novembre, insieme a 78 accompagnatori. Secondo la SEM, tutte queste persone sono state sottoposte a una procedura di asilo ordinaria.
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