Arrivati da Gaza, molti potranno restare

Tra le persone ammesse provvisoriamente, 24 sono state riconosciute come apolidi e hanno diritto a un permesso di dimora. Attualmente, in 82 dispongono di un permesso B, in sette di un permesso F e altri tre hanno già lasciato definitivamente la Svizzera.

Alla fine di ottobre del 2025, Berna aveva accolto sette bambini feriti di Gaza con i loro famigliari. Altri 13 erano arrivati a fine novembre, insieme a 78 accompagnatori. Secondo la SEM, tutte queste persone sono state sottoposte a una procedura di asilo ordinaria.