UDC, otto candidati e un grande favorito: la corsa (incerta) di Thomas Aeschi

BERNA - Un "parco candidati" di ben otto nomi, ma con un favorito chiaro. Almeno per gli strateghi di partito. È questa al momento la situazione in casa UDC, che si trova a dover districare la matassa che condurrà alla successione del consigliere federale UDC. Sebbene ci sia tempo fino al 20 novembre per delineare la linea ufficiale, secondo il Blick ci sarebbero un'idea che andrebbe per la maggiore e un nome ben preciso: quello di Thomas Aeschi.