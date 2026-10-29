Fisioterapista abusivo: quattro pazienti denunciano violenze sessuali

Falsi certificati e fatture sotto inchiesta

L'uomo, diplomato nel suo Paese d'origine, aveva perso il diritto di esercitare la professione in Svizzera. Secondo l'accusa, avrebbe tuttavia continuato a svolgere la propria attività presentandola come «coaching sportivo». Per ottenere rimborsi avrebbe inoltre fatto ricorso a falsi certificati e documenti alterati.

La difesa ha contestato la conduzione dell'inchiesta, denunciando un'indagine svolta esclusivamente a carico dell'imputato. Gli avvocati hanno inoltre messo in discussione diverse prove, tra cui documentazione bancaria e medica.