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Stadler Rail conquista la Finlandia e realizza 21 nuovi treni Flirt

I nuovi treni Flirt, progettati per resistere al clima nordico, saranno consegnati entro il 2030 e potranno aumentare grazie a un'opzione su ulteriori veicoli.
Stadler Rail conquista la Finlandia e realizza 21 nuovi treni Flirt
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di Redazione
Stadler Rail conquista la Finlandia e realizza 21 nuovi treni Flirt
I nuovi treni Flirt, progettati per resistere al clima nordico, saranno consegnati entro il 2030 e potranno aumentare grazie a un'opzione su ulteriori veicoli.

BERNA - Il costruttore di treni Stadler Rail ha ricevuto un nuovo ordine dalla Finlandia. L’azienda ferroviaria statale Railstock Finland ordina altri 21 treni elettrici Flirt.

I treni a pianale ribassato a quattro carrozze saranno equipaggiati appositamente per le condizioni climatiche della Finlandia, come ha comunicato Stadler Rail venerdì. Essi dispongono, tra l’altro, di vomeri da neve ingranditi, riscaldamento a pavimento e un isolamento termico migliorato. La consegna è prevista entro il 2030.

In questo modo la flotta ordinata da Railstock Finland cresce a un totale di 41 veicoli. Inoltre, esiste un’opzione per ulteriori 29 treni. I nuovi veicoli saranno prodotti nello stabilimento polacco di Stadler a Siedlce.

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