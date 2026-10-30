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Stadler Rail conquista la Finlandia e realizza 21 nuovi treni Flirt
I nuovi treni Flirt, progettati per resistere al clima nordico, saranno consegnati entro il 2030 e potranno aumentare grazie a un'opzione su ulteriori veicoli.
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Stadler Rail conquista la Finlandia e realizza 21 nuovi treni Flirt
I nuovi treni Flirt, progettati per resistere al clima nordico, saranno consegnati entro il 2030 e potranno aumentare grazie a un'opzione su ulteriori veicoli.
BERNA - Il costruttore di treni Stadler Rail ha ricevuto un nuovo ordine dalla Finlandia. L’azienda ferroviaria statale Railstock Finland ordina altri 21 treni elettrici Flirt.
I treni a pianale ribassato a quattro carrozze saranno equipaggiati appositamente per le condizioni climatiche della Finlandia, come ha comunicato Stadler Rail venerdì. Essi dispongono, tra l’altro, di vomeri da neve ingranditi, riscaldamento a pavimento e un isolamento termico migliorato. La consegna è prevista entro il 2030.
In questo modo la flotta ordinata da Railstock Finland cresce a un totale di 41 veicoli. Inoltre, esiste un’opzione per ulteriori 29 treni. I nuovi veicoli saranno prodotti nello stabilimento polacco di Stadler a Siedlce.
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