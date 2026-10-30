Raccolti oltre 5 milioni di franchi contro la fame e la guerra in Sudan
Successo per la giornata nazionale di solidarietà. Guy Parmelin: «Con il nostro aiuto possiamo salvare vite umane».
GINEVRA - La Catena della solidarietà ha raccolto poco più di 5 milioni di franchi durante la giornata nazionale di raccolta fondi organizzata ieri, giovedì 29 ottobre, a favore delle persone colpite dalla guerra e dalla fame in Sudan.
Le donazioni potevano essere effettuate dalle 7.00 alle 23.00, tramite telefono, online oppure presso un ufficio postale. L'iniziativa è stata promossa attraverso i canali della SSR e ha visto la partecipazione del presidente della Confederazione Guy Parmelin, che ha dato il via alla mobilitazione.
«Non possiamo porre fine a questa guerra con una donazione», ha dichiarato Parmelin. «Ma con il nostro aiuto possiamo salvare vite umane, alleviare la fame e ridare alle persone una prospettiva per il futuro».
La situazione umanitaria in Sudan resta drammatica. Dopo oltre tre anni di conflitto, il Paese africano sta attraversando una delle peggiori crisi umanitarie al mondo. Alla grave carenza di cibo e al rischio di carestia si aggiungono gli effetti della siccità provocata da El Niño, che ha ulteriormente aggravato le condizioni di vita della popolazione.
Secondo le informazioni diffuse, circa 20 milioni di persone soffrono di denutrizione, mentre le organizzazioni umanitarie non dispongono di risorse sufficienti per rispondere alle necessità. La Catena della solidarietà continua a sostenere le popolazioni colpite, finanziando progetti di organizzazioni umanitarie svizzere attive in Sudan e nei Paesi confinanti, in particolare Ciad e Sudan del Sud.