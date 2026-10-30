Carambola sulla H27: tre auto distrutte e tra i feriti c'è un bimbo

In seguito all'impatto, la vettura dell'italiano è uscita dal margine destro della carreggiata, finendo lungo un ripido pendio, dove si è arrestata. La sequenza degli incidenti non si è però fermata qui. L'auto del 62enne svizzero si è successivamente scontrata frontalmente con un terzo veicolo, che viaggiava dietro a quello dell'italiano ed era condotto da un cittadino tedesco di 44 anni.

La vettura del tedesco è a sua volta uscita di strada, precipitando lungo il pendio. Dopo essersi ribaltata più volte, si è fermata sul tetto.