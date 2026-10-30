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Carambola sulla H27: tre auto distrutte e tra i feriti c'è un bimbo

I soccorsi sono intervenuti rapidamente mentre la strada è rimasta chiusa fino al recupero dei veicoli distrutti.
Carambola sulla H27: tre auto distrutte e tra i feriti c'è un bimbo
Polizia cantonale dei Grigioni
Fonte Polca Grigioni
elaborata da Redazione
Carambola sulla H27: tre auto distrutte e tra i feriti c'è un bimbo
I soccorsi sono intervenuti rapidamente mentre la strada è rimasta chiusa fino al recupero dei veicoli distrutti.

S-CHANF (GR) - Tre automobili coinvolte e cinque persone ferite. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio sulla strada dell'Engadina H27, a S-chanf, nei Grigioni. Tra i feriti figura anche un bambino piccolo.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale grigionese, poco dopo le 15 un cittadino svizzero di 62 anni stava viaggiando da Zuoz in direzione di Zernez quando, per cause ancora da chiarire, la sua automobile si è scontrata sulla corsia opposta con quella guidata da un italiano di 35 anni.

In seguito all'impatto, la vettura dell'italiano è uscita dal margine destro della carreggiata, finendo lungo un ripido pendio, dove si è arrestata. La sequenza degli incidenti non si è però fermata qui. L'auto del 62enne svizzero si è successivamente scontrata frontalmente con un terzo veicolo, che viaggiava dietro a quello dell'italiano ed era condotto da un cittadino tedesco di 44 anni.

La vettura del tedesco è a sua volta uscita di strada, precipitando lungo il pendio. Dopo essersi ribaltata più volte, si è fermata sul tetto.

Cinque persone trasportate in ospedale
Ad avere la peggio è stato il conducente tedesco, che ha riportato ferite di media gravità. La donna che viaggiava con lui e un bambino piccolo sono rimasti leggermente feriti, così come il 62enne svizzero e il 35enne italiano.

Sul posto sono intervenute un'équipe del servizio di soccorso dell'Alta Engadina e una del servizio di soccorso di Zernez. Dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo dell'incidente, tutti e cinque i feriti sono stati trasportati all'ospedale di Samedan.

Alle operazioni ha partecipato anche il corpo pompieri Plaiv, intervenuto per mettere in sicurezza l'area e garantire lo svolgimento dei lavori sul luogo dell'incidente.

Strada riaperta poco prima delle 17
L'incidente ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione. Il traffico è stato deviato attraverso S-chanf e Zuoz fino a poco prima delle 17, quando la strada è stata nuovamente aperta.

Al momento della riapertura erano ancora in corso le operazioni di recupero di una delle tre automobili coinvolte. Tutti i veicoli hanno riportato danni totali.

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