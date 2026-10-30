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Inaugurato il nuovo ponte sul St. Petersbach: un'opera da 7,5 milioni

La nuova infrastruttura collega Meierhof e Tobel migliorando sicurezza e mobilità, con lavori che proseguiranno fino al 2028.
Inaugurato il nuovo ponte sul St. Petersbach: un'opera da 7,5 milioni
Cancelleria dello Stato/ Grigioni
Fonte Cancelleria dello Stato/Grigioni
elaborata da Redazione
Inaugurato il nuovo ponte sul St. Petersbach: un'opera da 7,5 milioni
La nuova infrastruttura collega Meierhof e Tobel migliorando sicurezza e mobilità, con lavori che proseguiranno fino al 2028.

OBERSAXEN - Un nuovo ponte per migliorare la sicurezza e la viabilità tra le frazioni di Meierhof e Tobel. È stato inaugurato venerdì 30 ottobre, con una cerimonia ufficiale, il nuovo attraversamento del St. Petersbach, nella gola dello Schletter. L'opera, caratterizzata da una campata principale di circa 46 metri, sostituisce il vecchio ponte e rappresenta un importante intervento di ammodernamento della strada cantonale per Obersaxen.

La strada, che si dirama dalla strada della Lumnezia nei pressi di Ilanz, collega le località situate sul versante meridionale della bassa Surselva. Il tratto tra Meierhof e Tobel presentava da tempo diverse criticità: carreggiata troppo stretta, pavimentazione danneggiata e un ponte ormai in cattivo stato.

Un nuovo tracciato per evitare interventi complessi
L'ampliamento della strada lungo il vecchio percorso avrebbe comportato notevoli difficoltà tecniche e costi elevati. L'instabilità del pendio e la presenza di curve strette avrebbero infatti richiesto la costruzione di imponenti strutture a mezza costa oppure di alti muri di sostegno.

L'Ufficio tecnico cantonale ha quindi scelto di modificare il tracciato e realizzare un nuovo ponte. Una soluzione che ha permesso anche di limitare i disagi per gli automobilisti: durante le due stagioni di cantiere, la circolazione sulla strada esistente è rimasta possibile praticamente senza restrizioni.

Una struttura progettata per durare
Il nuovo ponte è stato costruito con una struttura mista in acciaio e calcestruzzo. Due travi scatolari in acciaio sostengono una sottile soletta in calcestruzzo, mentre la struttura portante è caratterizzata da piedritti inclinati con pilastri a doppio montante.

La soluzione adottata presenta alcuni vantaggi sul piano della manutenzione. Il ponte non necessita infatti di giunti di dilatazione né di appoggi meccanici. Inoltre, l'acciaio resistente agli agenti atmosferici non richiede protezioni supplementari contro la corrosione, contribuendo così a contenere i costi futuri.

«Abbiamo scelto una costruzione robusta, che allo stesso tempo necessita di poca manutenzione», ha spiegato l'ingegnere cantonale Reto Knuchel.

Più sicurezza anche per pedoni e autobus
La realizzazione del ponte rientra in un progetto più ampio di sistemazione della strada per Obersaxen, che interessa un tratto di circa 490 metri.

Su richiesta del Comune, lungo l'intero percorso coinvolto nei lavori verrà costruito un nuovo marciapiede, destinato a migliorare la sicurezza degli spostamenti a piedi tra le due frazioni.

Cambierà anche la disposizione delle fermate degli autobus, che saranno trasferite all'ingresso di Tobel. In entrambe le direzioni verranno realizzate fermate a molo: in corrispondenza delle aree di sosta, la carreggiata sarà ristretta in modo da impedire ai veicoli di superare gli autobus fermi. L'obiettivo è aumentare la sicurezza dei passeggeri durante la salita e la discesa.

«Il nuovo marciapiede e le fermate degli autobus adeguate sono complementi importanti alla costruzione del nuovo ponte. Migliorano la sicurezza e rendono più interessante il collegamento tra Meierhof e Tobel anche per chi si sposta a piedi o in autobus», ha dichiarato il sindaco Ernst Sax.

Investimento da 7,5 milioni, lavori fino al 2028
Il costo complessivo della costruzione del ponte e delle relative opere di collegamento ammonta a circa 7,5 milioni di franchi.

L'inaugurazione segna una tappa importante del progetto, ma non la conclusione definitiva del cantiere. Gli ulteriori interventi previsti nell'ambito della sistemazione stradale dovrebbero infatti essere completati nel corso del 2028.

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