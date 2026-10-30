Inaugurato il nuovo ponte sul St. Petersbach: un'opera da 7,5 milioni

Cambierà anche la disposizione delle fermate degli autobus, che saranno trasferite all'ingresso di Tobel. In entrambe le direzioni verranno realizzate fermate a molo: in corrispondenza delle aree di sosta, la carreggiata sarà ristretta in modo da impedire ai veicoli di superare gli autobus fermi. L'obiettivo è aumentare la sicurezza dei passeggeri durante la salita e la discesa.

«Il nuovo marciapiede e le fermate degli autobus adeguate sono complementi importanti alla costruzione del nuovo ponte. Migliorano la sicurezza e rendono più interessante il collegamento tra Meierhof e Tobel anche per chi si sposta a piedi o in autobus», ha dichiarato il sindaco Ernst Sax.