Swisscom rivoluziona la divisione aziendale: a rischio posti di lavoro

Una nuova struttura dal 2027

La nuova organizzazione entrerà in vigore il primo aprile 2027, ha indicato un portavoce all'agenzia Awp, confermando una notizia pubblicata dal portale Inside Paradeplatz. Al momento non è noto quante posizioni lavorative saranno interessate dalla ristrutturazione, ha aggiunto l'addetto stampa. Per i dipendenti che dovessero perdere il proprio impiego è comunque previsto un piano sociale.