Scandalo Ruag: denunce penali e risarcimenti per 51 milioni

Questi rapporti hanno portato alla luce carenze nel rispetto delle direttive in materia di conformità e nella gestione interna all'azienda di armamenti. Anche la sorveglianza e la guida da parte del suo proprietario, la Confederazione, sono state criticate.

Ruag aveva già aperto un'indagine nel 2023 dopo aver riscontrato irregolarità e fatti non chiariti. Questa indagine è ora conclusa. Gli accertamenti condotti dallo studio legale Niederer Kraft Frey (NKF) hanno fatto luce su altre irregolarità e potenziali reati.