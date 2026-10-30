Pfister: "Riceveremo le prime componenti Patriot entro metà 2027"

Callista Gingrich, l'ambasciatrice statunitense per la Svizzera, lo ha informato personalmente giovedì sugli sviluppi positivi riguardanti l'acquisto, ha dichiarato Pfister venerdì a Berna davanti ai media. "Ne sono rimasto sorpreso, ma la notizia mi fa anche piacere." Questo dà all'esercito svizzero "una prospettiva" per rafforzare la difesa aerea basata a terra.

Oltre alla consegna delle prime componenti entro metà 2027, il Dipartimento della difesa VBS ha inoltre ricevuto, secondo Pfister, l'approvazione del governo statunitense affinché la Svizzera possa acquistare i sistemi Patriot direttamente dal produttore. Finora la comunicazione avveniva tramite il governo degli Stati Uniti. Una decisione in merito da parte del Congresso degli Stati Uniti è ancora in sospeso.