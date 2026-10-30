Pfister: "Riceveremo le prime componenti Patriot entro metà 2027"
La Svizzera potrà rafforzare la propria difesa aerea con le nuove forniture dagli USA.
BERNA - Buone notizie per l'esercito svizzero: secondo il ministro della difesa Martin Pfister, la Svizzera ha ricevuto dagli Stati Uniti la conferma che nel corso del prossimo anno riceverà le prime componenti del sistema Patriot. Un'interruzione dell'acquisto non è più un tema.
Callista Gingrich, l'ambasciatrice statunitense per la Svizzera, lo ha informato personalmente giovedì sugli sviluppi positivi riguardanti l'acquisto, ha dichiarato Pfister venerdì a Berna davanti ai media. "Ne sono rimasto sorpreso, ma la notizia mi fa anche piacere." Questo dà all'esercito svizzero "una prospettiva" per rafforzare la difesa aerea basata a terra.
Oltre alla consegna delle prime componenti entro metà 2027, il Dipartimento della difesa VBS ha inoltre ricevuto, secondo Pfister, l'approvazione del governo statunitense affinché la Svizzera possa acquistare i sistemi Patriot direttamente dal produttore. Finora la comunicazione avveniva tramite il governo degli Stati Uniti. Una decisione in merito da parte del Congresso degli Stati Uniti è ancora in sospeso.