Pernottamenti, sarà davvero un inverno quasi da record?

Le prospettive positive per l'inverno seguono una stagione estiva 2026 che si avvia a chiudersi con risultati molto solidi. Sulla base dei dati disponibili da maggio a settembre, il KOF stima circa 25 milioni di pernottamenti, lo 0,5% in meno rispetto all'estate da primato del 2025. Il dato definitivo di ottobre non è ancora disponibile. La domanda interna dovrebbe essere cresciuta dello 0,9% e anche gli ospiti europei dovrebbero aver contribuito positivamente, favoriti in particolare dalle condizioni meteo favorevoli di settembre; pure in questo caso di segno opposto è stato invece l'andamento dei mercati lontani, per i quali si prospetta una contrazione complessiva di circa il 5%. La flessione riguarda soprattutto gli stati asiatici e del Golfo, penalizzati dal rincaro dei voli e dalle interruzioni nei principali snodi aeroportuali legate al conflitto. Anche dalla Cina sono arrivati meno visitatori. Gli ospiti statunitensi si sono invece mantenuti su livelli elevati, senza comunque registrare un'ulteriore crescita.