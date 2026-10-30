Polizia in emergenza, poi lo schianto: un centauro ferito

Secondo quanto comunicato dalla stessa Polizia cantonale vallesana, la pattuglia stava percorrendo la strada di Monthey in direzione dell'omonima località, con i dispositivi di emergenza attivati, quando, all'altezza di uno svincolo, si è scontrata con un centauro.

Nell'impatto è rimasto ferito il motociclista 38enne, un cittadino svizzero residente nella regione. Soccorso sul posto, è stato trasportato all'ospedale universitario di Losanna. La sua vita non è in pericolo.