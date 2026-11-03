L'America sceglie, Trump in trincea teme "l'onda blu"

WASHINGTON D.C. - L'America sceglie il nuovo Congresso in elezioni di metà mandato che sono divenute un referendum su Donald Trump. Gli elettori si sono presentati in massa ai seggi per esprimere le loro preferenze e i risultati Stato per Stato diranno se il presidente avrà ancora una maggioranza repubblicana alla Camera e al Senato pronta a sostenere l'agenda dell'America First. Oppure se ci sarà la tanto temuta onda blu e i suoi prossimi due anni di mandato saranno da "anatra zoppa".