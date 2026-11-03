Midterm, Trump rischia di perdere il controllo del Congresso

Anche gli astronauti votano

I seggi hanno aperto già alle 6 del mattino in alcuni Stati della costa orientale, tra cui New York, seguiti da Ohio e Michigan. I primi risultati sono attesi nella notte tra martedì e mercoledì, ora dell'Europa centrale, ma potrebbe essere necessario più tempo per conoscere la composizione definitiva del Congresso. Intanto, secondo l'Election Lab dell'University of Florida, quasi 58,7 milioni di americani avevano già espresso il proprio voto anticipatamente. Alle operazioni elettorali hanno partecipato persino gli astronauti: Anil Menon ha confermato dalla Stazione spaziale internazionale (ISS) che tutti e tre i membri statunitensi dell'equipaggio hanno votato elettronicamente.

La guerra con l'Iran grande tema delle Midterm

Tra le questioni che pesano maggiormente sul voto figurano l'immigrazione, il costo della vita e soprattutto le conseguenze della guerra contro l'Iran. Gli attacchi condotti dagli Stati Uniti insieme a Israele hanno provocato gravi ripercussioni sul commercio attraverso lo Stretto di Hormuz, dove il traffico marittimo rimane nettamente inferiore ai livelli precedenti al conflitto. Le interruzioni delle catene di approvvigionamento e le tensioni militari hanno fatto impennare i prezzi del petrolio, con conseguenze dirette sui costi di carburante e generi alimentari per le famiglie americane. Nella notte precedente al voto, le forze statunitensi hanno nuovamente colpito una postazione di difesa aerea iraniana, come confermato da Trump, nonostante il presidente avesse annunciato a ottobre una sospensione degli attacchi fino alle elezioni. Trump ha minimizzato l'operazione definendola un piccolo attacco: «Non è stata una guerra».