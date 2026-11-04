Svolta storica in Texas: Gina Hinojosa è la prima governatrice latina

Vittoria nonostante i ricchi fondi elettorali di Abbott

Hinojosa è riuscita a prevalere nonostante le ingenti risorse finanziarie a disposizione del governatore uscente e il sostegno di influenti esponenti del mondo economico. Tra questi figurano un magnate del petrolio ed Elon Musk, che ha trasferito in Texas diverse sedi delle proprie aziende e lo spazioporto Starbase. Il miliardario sta inoltre pianificando la costruzione di una fabbrica di semiconduttori nello Stato, sempre più importante per l'industria tecnologica americana.

Proprio il rapporto tra politica e grandi aziende tecnologiche è diventato uno dei temi centrali della campagna elettorale. La rapida espansione dei data center in Texas sta infatti suscitando una crescente opposizione, che Hinojosa ha saputo intercettare. La democratica ha accusato ripetutamente Abbott di favorire gli interessi dei miliardari a scapito dei cittadini e di aver contribuito all'aumento del costo della vita durante i suoi mandati. In particolare, gli ha rimproverato di aver spalancato le porte ai data center, privilegiando le esigenze dell'industria tecnologica rispetto a quelle della popolazione texana.