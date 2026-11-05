Cerca e trova immobili
Segnalaci
GUERRA NEL GOLFO

Due petroliere e un rimorchiatore in fiamme nello Stretto di Hormuz

Le autorità iraniane hanno detto di voler rafforzare la sorveglianza dopo nuovi attacchi a imbarcazioni nel Golfo.
Due petroliere e un rimorchiatore in fiamme nello Stretto di Hormuz
IMAGO / NurPhoto
Fonte Ats Ans
di Redazione
Due petroliere e un rimorchiatore in fiamme nello Stretto di Hormuz
Le autorità iraniane hanno detto di voler rafforzare la sorveglianza dopo nuovi attacchi a imbarcazioni nel Golfo.

TEHERAN - L'Iran ha dichiarato oggi che due petroliere e un rimorchiatore hanno preso fuoco nello Stretto di Hormuz, al centro del conflitto tra Teheran e Washington.

Ieri sera "una grande petroliera che tentava di attraversare un passaggio interdetto a sud dello stretto ha preso fuoco dopo aver urtato una mina ed è rimasta immobilizzata", hanno riferito i Guardiani della rivoluzione iraniani citati dai media statali. In un episodio distinto "un'altra superpetroliera è rimasta bloccata a causa di un violento incendio mentre lasciava la parte orientale dello stretto di Hormuz. Anche un rimorchiatore, avvicinatosi alla superpetroliera per domare le fiamme, ha preso fuoco", prosegue la nota.

Dall'inizio del conflitto Teheran controlla rigorosamente questo passaggio marittimo, prendendo regolarmente di mira le imbarcazioni che tentano di attraversarlo senza la sua autorizzazione. In risposta Washington ha imposto un blocco ai porti iraniani. (ANSA-AFP).

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
petrolierestretto di hormuz
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età
LIVE
FOCUS
2 gior
22

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno
LIVE
LOCARNO
2 gior
148
218

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»
LIVE
BALERNA
2 gior
105
223

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno
LIVE
CANTONE
1 gior

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere
LIVE
CANTONE
16 ore
15
37

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni
LIVE
CANTONE
21 ore
14
63

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo
LIVE
MUZZANO
1 gior
34
76

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»
LIVE
STATI UNITI
1 gior
21
141

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior
8

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa
LIVE
CANTONE
2 gior
37
114

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»
LIVE
ITALIA
1 gior
21

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo
LIVE
BELLINZONA
2 gior
29
63

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande
LIVE
LOCARNO
15 ore
34

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
45
177

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»

TVsvizzera chiude i battenti (e taglia)
LIVE
CANTONE
21 ore
6
77

TVsvizzera chiude i battenti (e taglia)

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo
LIVE
BELLINZONA
14 ore

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita
LIVE
CANTONE
2 gior
44
141

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro
LIVE
CONFINE
1 gior
19
40

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior
20

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»
LIVE
CANTONE
2 gior
40
78

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»
LIVE
LOCARNO
1 gior
67
112

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»

Clamoroso al California: forse si riapre
LIVE
BALERNA
1 gior
20
34

Clamoroso al California: forse si riapre

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»
LIVE
LUGANO
2 gior
9
118

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro
LIVE
BREGAGLIA (GR)
1 gior
12
58

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)
LIVE
STATI UNITI
1 gior
8
68

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
52

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
9
65

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli
LIVE
FRIBURGO
2 gior
6

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli

Chikungunya: cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome
LIVE
CANTONE
20 ore
12
28

Chikungunya: cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese
LIVE
SVIZZERA
2 gior
7
41

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese

«Wüthrich non è mai stato convinto»
LIVE
HCAP
1 gior
26
35

«Wüthrich non è mai stato convinto»

Un gigante da 120 tonnellate è arrivato alla Morettina
LIVE
LOCARNO
17 ore
11

Un gigante da 120 tonnellate è arrivato alla Morettina

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop
LIVE
EUROPA / SVIZZERA
2 gior
7
60

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop

Da Berna... un "regalo" a Roma, che ringrazia
LIVE
CRANS-MONTANA
20 ore
42
174

Da Berna... un "regalo" a Roma, che ringrazia

«Antonelli era disperato»
LIVE
FORMULA 1
21 ore
4
19

«Antonelli era disperato»

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega
LIVE
BERNA
2 gior
19

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega

Serena è stata ritrovata
LIVE
CANTONE
2 gior
14
49

Serena è stata ritrovata

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»
LIVE
EUROPA
2 gior
17
59

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti
LIVE
MOTTO
2 gior
2
25

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi
LIVE
CANTONE
2 gior
1
27

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi

Giostra bloccata a 85 metri d'altezza: passeggeri sospesi nel vuoto per oltre un'ora
LIVE
BASILEA CITTÀ
1 gior
16

Giostra bloccata a 85 metri d'altezza: passeggeri sospesi nel vuoto per oltre un'ora

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca
LIVE
SAVOSA
16 ore
1
14

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca

Gobbi punge Berna: «Una disparità che lascia profonda amarezza»
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
17 ore
33
129

Gobbi punge Berna: «Una disparità che lascia profonda amarezza»

Elis Roselli, l'apprendista premiato sul Tamaro
LIVE
CANTONE
1 gior
4
37

Elis Roselli, l'apprendista premiato sul Tamaro

Trump perde: tutti verso franco e yen. E cosa cambierà per i dazi?
LIVE
MERCATI FINANZIARI
1 gior
17

Trump perde: tutti verso franco e yen. E cosa cambierà per i dazi?

Si avvicinano da direzioni opposte, poi lo schianto: il video
LIVE
NEPAL
1 gior

Si avvicinano da direzioni opposte, poi lo schianto: il video

Un tempo è finito
LIVE
HCL - L'ANALISI
2 gior
25
30

Un tempo è finito

AVS, per alcuni la 13esima sarà inferiore
LIVE
SVIZZERA
1 gior
14
60

AVS, per alcuni la 13esima sarà inferiore

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
«Mettere sotto esame Musk una priorità assoluta»
LIVE
STATI UNITI
1 ora
2

«Mettere sotto esame Musk una priorità assoluta»

Trump proclama la "Settimana dell'anticomunismo"
LIVE
STATI UNITI
1 ora
4

Trump proclama la "Settimana dell'anticomunismo"

Ministro dell'Economia bavarese trovato morto in un hotel a Berlino
LIVE
GERMANIA
1 ora

Ministro dell'Economia bavarese trovato morto in un hotel a Berlino

Trovato morto in un hotel il ministro dell'Economia della Baviera
LIVE
GERMANIA
10 ore

Trovato morto in un hotel il ministro dell'Economia della Baviera

Martedì i funerali delle vittime della strage ferroviaria
LIVE
SPAGNA
10 ore

Martedì i funerali delle vittime della strage ferroviaria

È l'inizio della fine dell'era Trump
LIVE
STATI UNITI
12 ore
21
136

È l'inizio della fine dell'era Trump

Dopo le Midterm: l'oro torna sopra i 4000 dollari, il franco guadagna sul dollaro
LIVE
STATI UNITI / SVIZZERA
14 ore
3

Dopo le Midterm: l'oro torna sopra i 4000 dollari, il franco guadagna sul dollaro

Il Papa ha ricevuto Bob Dylan in Vaticano
LIVE
ITALIA
14 ore
9
25

Il Papa ha ricevuto Bob Dylan in Vaticano

Midterm, parla Vance: «Abbiamo perso per la guerra in Iran»
LIVE
STATI UNITI
15 ore
6
47

Midterm, parla Vance: «Abbiamo perso per la guerra in Iran»

«È ancora il vostro presidente»
LIVE
STATI UNITI
16 ore
6
83

«È ancora il vostro presidente»