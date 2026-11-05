Due petroliere e un rimorchiatore in fiamme nello Stretto di Hormuz

Ieri sera "una grande petroliera che tentava di attraversare un passaggio interdetto a sud dello stretto ha preso fuoco dopo aver urtato una mina ed è rimasta immobilizzata", hanno riferito i Guardiani della rivoluzione iraniani citati dai media statali. In un episodio distinto "un'altra superpetroliera è rimasta bloccata a causa di un violento incendio mentre lasciava la parte orientale dello stretto di Hormuz. Anche un rimorchiatore, avvicinatosi alla superpetroliera per domare le fiamme, ha preso fuoco", prosegue la nota.

Dall'inizio del conflitto Teheran controlla rigorosamente questo passaggio marittimo, prendendo regolarmente di mira le imbarcazioni che tentano di attraversarlo senza la sua autorizzazione. In risposta Washington ha imposto un blocco ai porti iraniani. (ANSA-AFP).