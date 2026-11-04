Midterm, parla Vance: «Abbiamo perso per la guerra in Iran»
Il vicepresidente americano critica la strategia repubblicana e invita a un confronto sulle priorità del partito.
WASHINGTON D.C. - La ragione per cui i repubblicani hanno perso le midterm è «la guerra in Iran e la mancanza di attenzione sul carovita». Lo ha affermato il vicepresidente americano JD Vance su X.
«Il vero motivo per cui abbiamo perso è evidente a quasi tutti... è la guerra. Lo ha detto ieri sera il presidente stesso», ha affermato Vance in un lungo post su X.
«Se volete sostenere che ne sia valsa la pena, che perdere il Senato per i prossimi 6 anni sia stato un prezzo accettabile, allora fatelo. Sostenete che sia stato un costo che valeva la pena pagare. Che si sia d'accordo o meno, questo è quantomeno un approccio onesto», ha aggiunto il numero due di Trump in tono polemico.
«Tutti sanno perché abbiamo perso. E qualsiasi discussione onesta su come procedere da qui in avanti deve partire da questo punto», ha sottolineato Vance, che è sempre stato più o meno apertamente scettico sul conflitto contro l'Iran.