Midterm, parla Vance: «Abbiamo perso per la guerra in Iran»

«Se volete sostenere che ne sia valsa la pena, che perdere il Senato per i prossimi 6 anni sia stato un prezzo accettabile, allora fatelo. Sostenete che sia stato un costo che valeva la pena pagare. Che si sia d'accordo o meno, questo è quantomeno un approccio onesto», ha aggiunto il numero due di Trump in tono polemico.

«Tutti sanno perché abbiamo perso. E qualsiasi discussione onesta su come procedere da qui in avanti deve partire da questo punto», ha sottolineato Vance, che è sempre stato più o meno apertamente scettico sul conflitto contro l'Iran.