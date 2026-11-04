È morto Tinto Brass

Nella prima parte di carriera Brass aveva realizzato film d'impegno politico e sociale, come "In capo al mondo", "Chi lavora è perduto" e "L'Urlo".

Regista, sceneggiatore, montatore e scrittore, considerato il maestro del cinema erotico italiano, "Tinto", all'anagrafe Giovanni, era nipote del pittore Italico Brass, sposato con una donna russa con la quale si era trasferito da Gorizia a Venezia, acquistando l'Abbazia della Misericordia, dove esponeva.