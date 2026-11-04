Dopo la tragedia, le dimissioni

Critiche anche dalla maggioranza e dai suoi alleati. Sumar ha chiesto un sistema ferroviario interamente pubblico. Erc ha denunciato una "roulette russa" sulla rete e ha invocato un piano straordinario di manutenzione. Podemos ha contestato la liberalizzazione e le esternalizzazioni della manutenzione. Mentre la forza catalanista Junts ha attribuito le responsabilità ai governi succedutisi alla guida in Spagna e il partito nazionalista basco Pnv ha chiesto al ministro di assumersi le responsabilità.

Dopo l'incidente ferroviario di Urda, il premier Pedro Sanchez aveva difeso la gestione del titolare dei Trasporti, pur sottolineando che "un Paese come la Spagna non può registrare due incidenti di questa gravità in meno di un anno". Una difesa divenuta sempre più insostenibile a tre settimane dalle elezioni anticipate del 29 novembre.