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Martedì i funerali delle vittime della strage ferroviaria

Si svolgeranno nella Cattedrale di Toledo
Martedì i funerali delle vittime della strage ferroviaria
AFP
Fonte Ats Ans
di Redazione
Martedì i funerali delle vittime della strage ferroviaria
Si svolgeranno nella Cattedrale di Toledo

URDA - I funerali per le vittime della tragedia ferroviaria di Urda, costata una settimana fa la vita a 69 persone, si svolgeranno nella Cattedrale di Toledo, in Castiglia-La Mancia, alle 19 del 10 novembre e non del 12, come precedentemente indicato dall'arcivescovo Francisco Cerro Chaves.

SPAGNA
69 morti e molte domande che attendono una risposta

Lo si apprende da un comunicato dell'arcivescovado di Toledo, in cui si segnala il cambio di data per problemi di agenda di rappresentanti delle diverse istituzioni, che saranno presenti alla messa in memoria delle vittime, celebrata dall'arcivescovo Cerro Chaves e alla quale saranno presenti il re Felipe VI e la regina Letizia.

Intanto il presidente di ADIF, l'ente di gestione delle infrastrutture ferroviarie spagnole, Luis Pedro Marco de la Peña ha presentato questa sera le dimissioni al vicepremier con delega all'economia, Carlos Cuerpo, incaricato oggi delle competenze ai trasporti dal capo del governo Pedro Sánchez dopo la rinuncia del ministro Oscar Puente.

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