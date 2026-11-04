Trovato morto in un hotel il ministro dell'Economia della Baviera
Hubert Aiwanger aveva 55 anni. Le cause del decesso non sono note
BERLINO - Hubert Aiwanger, leader dei Freie Waehler (Liberi Elettori) e ministro dell'Economia del Land della Baviera, è deceduto all'età di 55 anni in un hotel di Berlino, secondo quanto riportato dalla Bild. Come si legge, fonti del governo bavarese e della polizia della capitale hanno confermato la morte del politico e la famiglia di Aiwanger è già stata informata. Hubert Aiwanger era nato il 26 gennaio 1971 a Ergoldsbach, nella Bassa Baviera. Per il momento non si conoscono i dettagli sulla causa del decesso.
Nel pomeriggio Aiwanger avrebbe dovuto tenere un discorso in occasione dell'inaugurazione di un ufficio nella capitale dei Freie Waehler (Liberi Elettori), di cui era presidente a livello federale e regionale. Tuttavia, secondo quanto riferito dalla Dpa, aveva rinunciato per motivi di salute e si era fatto sostituire. In seguito non sarebbe stato più raggiungibile e sarebbe stato infine trovato senza vita nella sua stanza. Nel 2008 Aiwanger era entrato per la prima volta nel Landtag (parlamento regionale) bavarese con i Liberi Elettori, diventandone il capogruppo.
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