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GERMANIA

Trovato morto in un hotel il ministro dell'Economia della Baviera

Hubert Aiwanger aveva 55 anni. Le cause del decesso non sono note
Trovato morto in un hotel il ministro dell'Economia della Baviera
dpa
Fonte Ats Ans
di Redazione
Trovato morto in un hotel il ministro dell'Economia della Baviera
Hubert Aiwanger aveva 55 anni. Le cause del decesso non sono note

BERLINO - Hubert Aiwanger, leader dei Freie Waehler (Liberi Elettori) e ministro dell'Economia del Land della Baviera, è deceduto all'età di 55 anni in un hotel di Berlino, secondo quanto riportato dalla Bild. Come si legge, fonti del governo bavarese e della polizia della capitale hanno confermato la morte del politico e la famiglia di Aiwanger è già stata informata. Hubert Aiwanger era nato il 26 gennaio 1971 a Ergoldsbach, nella Bassa Baviera. Per il momento non si conoscono i dettagli sulla causa del decesso.

Nel pomeriggio Aiwanger avrebbe dovuto tenere un discorso in occasione dell'inaugurazione di un ufficio nella capitale dei Freie Waehler (Liberi Elettori), di cui era presidente a livello federale e regionale. Tuttavia, secondo quanto riferito dalla Dpa, aveva rinunciato per motivi di salute e si era fatto sostituire. In seguito non sarebbe stato più raggiungibile e sarebbe stato infine trovato senza vita nella sua stanza. Nel 2008 Aiwanger era entrato per la prima volta nel Landtag (parlamento regionale) bavarese con i Liberi Elettori, diventandone il capogruppo.

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