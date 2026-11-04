Trovato morto in un hotel il ministro dell'Economia della Baviera

Nel pomeriggio Aiwanger avrebbe dovuto tenere un discorso in occasione dell'inaugurazione di un ufficio nella capitale dei Freie Waehler (Liberi Elettori), di cui era presidente a livello federale e regionale. Tuttavia, secondo quanto riferito dalla Dpa, aveva rinunciato per motivi di salute e si era fatto sostituire. In seguito non sarebbe stato più raggiungibile e sarebbe stato infine trovato senza vita nella sua stanza. Nel 2008 Aiwanger era entrato per la prima volta nel Landtag (parlamento regionale) bavarese con i Liberi Elettori, diventandone il capogruppo.