Amy Klobuchar eletta governatrice, la Svizzera perde un'alleata al Senato USA
La democratica lascerà il Senato a gennaio. Con radici svizzere, era co-presidente del gruppo di amicizia tra Berna e Washington
WASHINGTON - Con l'elezione della democratica Amy Klobuchar a governatrice del Minnesota, la Svizzera perderà da gennaio una rappresentante influente al Senato degli Stati Uniti. Klobuchar, che ha origini svizzere attraverso il nonno materno, faceva parte del "Friends of Switzerland Caucus", il gruppo parlamentare di amicizia con la Confederazione, fondato nel 2003 al Congresso americano e successivamente esteso al Senato.
La democratica ha conquistato la carica di governatrice con oltre il 55% dei voti, battendo la repubblicana Lisa Demuth. Succederà a Tim Walz, che nel 2024 era stato candidato alla vicepresidenza degli Stati Uniti al fianco di Kamala Harris. Con il nuovo incarico, Klobuchar dovrà lasciare il Senato, dove ricopriva il ruolo di co-presidente del gruppo di amicizia Svizzera-USA insieme al repubblicano John Barrasso. Dei quattro senatori appartenenti al gruppo, soltanto Jim Risch, repubblicano dell'Idaho, era chiamato martedì a riconfermarsi alle urne. È stato rieletto senza difficoltà per un nuovo mandato di sei anni.
Due rappresentanti repubblicani non rieletti
Alla Camera dei rappresentanti, invece, quasi tutti i membri del «Friends of Switzerland Caucus» hanno dovuto affrontare il voto. Il gruppo conta 40 deputati, di cui 21 democratici e 19 repubblicani, e la sua composizione dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile. L'«onda blu» democratica ha tuttavia provocato la sconfitta di due esponenti repubblicani vicini alla Svizzera: Ryan Mackenzie della Pennsylvania e Michael Turner dell'Ohio, entrambi non rieletti.
Altri cambiamenti riguardano il democratico Lloyd Doggett del Texas, che ha deciso di non candidarsi per un nuovo mandato. Il repubblicano Buddy Carter della Georgia e il democratico Raja Krishnamoorthi dell'Illinois avevano invece tentato il passaggio al Senato, senza successo: entrambi sono stati sconfitti alle primarie dei rispettivi partiti. Confermati, invece, i due co-presidenti del gruppo di amicizia alla Camera, il democratico Jim McGovern e il repubblicano Bill Huizenga, entrambi rieletti.
Il «Friends of Switzerland Caucus» riunisce parlamentari americani legati alla Confederazione per ragioni economiche, culturali o familiari. I suoi membri provengono soprattutto da distretti che ospitano importanti investimenti di aziende svizzere oppure comunità con una significativa eredità elvetica. Alcuni, come Klobuchar, vantano anche origini svizzere. Il gruppo rappresenta così un punto di contatto tra Berna e Washington all'interno del Congresso degli Stati Uniti.