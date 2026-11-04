Amy Klobuchar eletta governatrice, la Svizzera perde un'alleata al Senato USA

Due rappresentanti repubblicani non rieletti

Alla Camera dei rappresentanti, invece, quasi tutti i membri del «Friends of Switzerland Caucus» hanno dovuto affrontare il voto. Il gruppo conta 40 deputati, di cui 21 democratici e 19 repubblicani, e la sua composizione dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile. L'«onda blu» democratica ha tuttavia provocato la sconfitta di due esponenti repubblicani vicini alla Svizzera: Ryan Mackenzie della Pennsylvania e Michael Turner dell'Ohio, entrambi non rieletti.

Altri cambiamenti riguardano il democratico Lloyd Doggett del Texas, che ha deciso di non candidarsi per un nuovo mandato. Il repubblicano Buddy Carter della Georgia e il democratico Raja Krishnamoorthi dell'Illinois avevano invece tentato il passaggio al Senato, senza successo: entrambi sono stati sconfitti alle primarie dei rispettivi partiti. Confermati, invece, i due co-presidenti del gruppo di amicizia alla Camera, il democratico Jim McGovern e il repubblicano Bill Huizenga, entrambi rieletti.