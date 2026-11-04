Trump: «Abbiamo perso perché non ero candidato»

«Non ero sulla scheda elettorale», ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social. «E se ci fossi stato, avremmo vinto a VALANGA!», ha aggiunto, ricorrendo alle lettere maiuscole per sottolineare la propria convinzione.

Durante la campagna elettorale, tuttavia, il presidente aveva ripetutamente invitato gli elettori a comportarsi come se il suo nome fosse sulla scheda. Nonostante i bassi indici di gradimento, Trump aveva espresso la speranza che il suo sostegno potesse influenzare positivamente i risultati dei candidati repubblicani.