La batosta è storica: tutte le roccaforti repubblicane espugnate dai Dem
Il voto di metà mandato ridisegna gli equilibri politici americani: i Democratici conquistano il Congresso e ottengono vittorie storiche. Trump cerca i responsabili, i mercati reagiscono.
ROMA - «Clamorose sconfitte a sorpresa in tutto il Paese: una bocciatura nazionale per Trump». «Trump subisce una storica sconfessione». «I democratici conquistano il controllo del Senato, in una netta bocciatura di Trump. Il Partito democratico avanza in modo significativo anche nelle roccaforti storicamente repubblicane»: sono i titoli del New York Times, del Washington Post e del Wall Street Journal sulle elezioni di Midterm. Secondo le proiezioni dei network americani, il voto consegna ai Democratici il controllo di entrambi i rami del Congresso, segnando una vittoria storica.
Non sono mancate le sorprese. Secondo le proiezioni, la democratica Deb Haaland è diventata la prima donna indigena nella storia degli Stati Uniti a essere eletta governatrice. Haaland ha sconfitto il repubblicano Gregg Hull in New Mexico, come riferito dall'agenzia di stampa AP sulla base dei sondaggi tra gli elettori e dello spoglio dei voti. La sua vittoria era già stata prevista dai sondaggi.
Un risultato storico per i Democratici arriva anche dal Kansas. Per la prima volta dal 1932, il partito conquista un seggio al Senato in questo Stato del Midwest, tradizionalmente considerato una roccaforte repubblicana. Secondo le proiezioni dell'agenzia AP, il democratico Adam Hamilton ha sconfitto il senatore uscente Roger Marshall, sostenuto dal presidente Donald Trump.
Un'altra vittoria significativa arriva dal Texas, dove i Democratici conquistano un seggio al Senato per la prima volta dopo quasi 40 anni. Il loro candidato James Talarico ha battuto il repubblicano Ken Paxton, sostenuto da Donald Trump. Lo riferiscono NBC News e CBS News sulla base dei sondaggi tra gli elettori e dello spoglio dei voti.
Per i Repubblicani, la sconfitta in Texas è particolarmente amara e assume un valore simbolico che va ben oltre i confini dello Stato. Da decenni considerato una roccaforte repubblicana, il Texas ha ora assegnato ai Democratici uno dei 100 seggi del Senato a Washington. Un risultato che mette in luce quanto siano diventati instabili gli equilibri politici negli Stati Uniti.
Le parole del presidente
Nel frattempo, Donald Trump ha attribuito parte della responsabilità della pesante sconfitta repubblicana alle elezioni di metà mandato a Fox News. Secondo il presidente, l'emittente contribuirebbe al risultato dando costantemente spazio ai Democratici «e di peggio». Lo ha scritto sulla sua piattaforma Truth Social.
Fox News è considerata un'emittente conservatrice e concede a Trump molto più spazio rispetto agli altri grandi canali televisivi statunitensi. Prima delle elezioni, inoltre, aveva dedicato ai candidati democratici nelle corse decisive per il Senato una copertura prevalentemente negativa. «Abbiamo molti talenti per il 2028, ma è ancora troppo presto per parlare» di nomi.