La batosta è storica: tutte le roccaforti repubblicane espugnate dai Dem

Non sono mancate le sorprese. Secondo le proiezioni, la democratica Deb Haaland è diventata la prima donna indigena nella storia degli Stati Uniti a essere eletta governatrice. Haaland ha sconfitto il repubblicano Gregg Hull in New Mexico, come riferito dall'agenzia di stampa AP sulla base dei sondaggi tra gli elettori e dello spoglio dei voti. La sua vittoria era già stata prevista dai sondaggi.