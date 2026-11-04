Per i Dem hanno votato in massa le donne e gli elettori sotto i 45

Per fascia d'età, quasi due terzi delle persone sotto i 45 anni hanno dichiarato di aver votato per i Democratici. La fascia di età compresa tra i 45 e i 64 anni ha sostenuto i Democratici con il 51% dei voti contro il 48% per i Repubblicani.

La società di sondaggi Ssrs raccoglie dati, scrive Bbc, per conto di un consorzio di testate giornalistiche e il sondaggio rappresenta un campione rappresentativo degli elettori americani con sondaggi all'uscita dai seggi sia per chi ha votato in anticipo sia per chi si è recato alle urne il giorno stesso delle elezioni.