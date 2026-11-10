Carambola fra 3 vetture sulla A13, un 68enne ferito gravemente
Le cause dello spettacolare e devastante incidente avvenuto nei pressi di Widnau (SG) sono ancora oggetto di accertamenti.
Le cause dello spettacolare e devastante incidente avvenuto nei pressi di Widnau (SG) sono ancora oggetto di accertamenti.
SAN GALLO - Un uomo di 68 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che ha coinvolto tre automobili sull'autostrada A13, nei pressi di Widnau, nel Canton San Gallo. Lo scontro, riferisce la Polizia cantonale sangallese, è avvenuto lunedì sera, 9 novembre, poco prima delle 18.45, sulla carreggiata in direzione di San Gallo.
Secondo una prima ricostruzione, il 68enne stava percorrendo l'A13 da Sargans verso San Gallo, viaggiando sulla corsia di destra. Dietro di lui procedeva un automobilista di 48 anni, diretto nella stessa direzione.
Per cause ancora da chiarire, le due vetture si sono scontrate all'altezza di Widnau. In seguito all'impatto, l'auto del 68enne si è arrestata di traverso sulla corsia di destra, mentre quella del 48enne ha iniziato a ruotare su se stessa, finendo sulla corsia di sorpasso.
Proprio in quel momento, sulla corsia di sinistra stava sopraggiungendo una terza automobile, guidata da un uomo di 52 anni. Quest'ultimo non ha potuto evitare la collisione con la vettura che era finita sulla sua traiettoria. Dopo il secondo impatto, entrambi i veicoli si sono fermati.
La centrale operativa di emergenza di San Gallo ha ricevuto la segnalazione dell'incidente poco prima delle 18.45. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure al conducente di 68 anni, rimasto gravemente ferito, prima di trasferirlo in ospedale. Gli altri due automobilisti, di 48 e 52 anni, non hanno invece riportato ferite.
Lo scontro ha provocato danni materiali stimati complessivamente in circa 20.000 franchi. Due delle tre vetture coinvolte, quelle guidate dal 68enne e dal 48enne, hanno riportato un danno totale. È stato quindi necessario l'intervento del carro attrezzi per rimuoverle dalla carreggiata.
L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni anche sulla circolazione lungo l'A13. Il traffico è rimasto bloccato per oltre due ore, mentre venivano effettuati i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati e di pulizia della carreggiata.
Le cause della prima collisione sono ancora oggetto di accertamenti.
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