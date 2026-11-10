Carambola fra 3 vetture sulla A13, un 68enne ferito gravemente

Per cause ancora da chiarire, le due vetture si sono scontrate all'altezza di Widnau. In seguito all'impatto, l'auto del 68enne si è arrestata di traverso sulla corsia di destra, mentre quella del 48enne ha iniziato a ruotare su se stessa, finendo sulla corsia di sorpasso.

Proprio in quel momento, sulla corsia di sinistra stava sopraggiungendo una terza automobile, guidata da un uomo di 52 anni. Quest'ultimo non ha potuto evitare la collisione con la vettura che era finita sulla sua traiettoria. Dopo il secondo impatto, entrambi i veicoli si sono fermati.