Droni e minacce, la Svizzera corre ai ripari

BERNA - La Confederazione sta pianificando nuovi obblighi legali per i gestori di infrastrutture energetiche critiche, al fine di proteggerle da sabotaggi e attacchi tramite droni. Poiché l'esercito non è in grado di presidiare tutti i siti, in futuro le aziende potrebbero dover adottare autonomamente misure difensive.