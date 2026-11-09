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Droni e minacce, la Svizzera corre ai ripari

Nuove regole in arrivo: le aziende energetiche dovranno adottare misure difensive contro droni e sabotaggi.
Droni e minacce, la Svizzera corre ai ripari
IMAGO / CTK Photo
Fonte Ats
di Redazione
Droni e minacce, la Svizzera corre ai ripari
Nuove regole in arrivo: le aziende energetiche dovranno adottare misure difensive contro droni e sabotaggi.

BERNA - La Confederazione sta pianificando nuovi obblighi legali per i gestori di infrastrutture energetiche critiche, al fine di proteggerle da sabotaggi e attacchi tramite droni. Poiché l'esercito non è in grado di presidiare tutti i siti, in futuro le aziende potrebbero dover adottare autonomamente misure difensive.

Attualmente non esiste una normativa specifica che regola la protezione fisica delle infrastrutture energetiche, ha dichiarato oggi l'Ufficio federale dell'energia (UFE) a Keystone-ATS. L'autorità sta pertanto elaborando una base legale per obbligare il settore a prendere provvedimenti contro una serie di minacce, ha anticipato oggi il "Blick". Per impianti come dighe o centrali atomiche, i principali rischi identificati provengono da atti di sabotaggio, droni, armi anticarro o incendi intenzionali.

Secondo l'UFE, la proposta mira a colmare le lacune nel quadro giuridico. Non si tratta però di conferire maggiori poteri alle imprese private: il monopolio dell'uso della forza rimane prerogativa delle autorità statali competenti.

I gestori potranno rafforzare gli edifici, installare sensori e reti di protezione oppure tenere pronti pezzi di ricambio. Tuttavia, non avranno il diritto di abbattere velivoli sospetti né di fermare persone.

Prendendo l'esempio dei droni, attualmente se i dipendenti ne individuano uno la loro unica opzione è chiamare la polizia. Ma quando le forze dell'ordine arrivano sul posto, il velivolo è solitamente già sparito. Alcuni parlamentari hanno quindi chiesto una revisione della legislazione, affinché, in caso di necessità, i fornitori di energia possano attivare droni intercettori o dispositivi di disturbo.

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