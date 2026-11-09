Oltre 100'000 franchi di affitto... in eccesso
Il Canton Ginevra ha ordinato a una residenza privata di rimborsare quattro anziani. La struttura contesta la decisione.
THÔNEX (GE) - Quattro pensionati dei Jardins de Mona, una residenza privata per anziani a Thônex (GE), hanno ottenuto ragione dopo aver contestato un aumento dell'affitto. Lo riporta "La Tribune de Genève".
L'Ufficio cantonale dell'alloggio ha infatti accertato che gli importi fatturati tra il 2013 e il 2023 superavano i limiti autorizzati.
Nel caso di una residente di 87 anni, l'affitto mensile arrivava a 4'600 franchi, contro i 2'779 autorizzati. Aggiungendo altre spese ingiustificate, la somma pagata in eccesso superava i 101'000 franchi in cinque anni.
«Ci hanno fregati», si lamenta la pensionata. Anche gli altri tre ricorrenti hanno diritto a un rimborso di alcune decine di migliaia di franchi ciascuno.
La vicenda solleva interrogativi sui controlli degli affitti da parte dello Stato, che ammette di non verificare sistematicamente tutti i contratti.
Secondo l'avvocata dei pensionati, Me Laïla Batou, anche altri residenti potrebbero aver pagato più del dovuto.
La battaglia giudiziaria, però, non è ancora finita: la società che gestisce la struttura ha presentato ricorso, contestando in particolare i calcoli dell'amministrazione. A suo dire, gli importi fatturati comprendono anche prestazioni di cura, ristorazione e accompagnamento, che non dovrebbero essere considerate parte dell'affitto.