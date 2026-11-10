Autorità parentale, nessun automatismo fin dalla nascita
La Commissione degli affari giuridici degli Stati respinge la proposta, confermando la prassi attuale
BERNA - L'idea di concedere l'autorità parentale congiunta fin dalla nascita del figlio, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati o meno, rischia di non diventare mai realtà.
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) proporrà infatti (5 voti a 2 e 2 astensioni), dopo un primo "niet" in aula nell'ottobre 2024, di respingere l'iniziativa parlamentare di Philippe Nantermod (PLR/VS), spiega una nota odierna dei servizi parlamentari. I commissari ritengono valida la prassi attuale e non vedono quindi la necessità di introdurre un automatismo.
Secondo il consigliere nazionale vallesano invece, attualmente i genitori non sposati devono compilare una dichiarazione comune per ottenere la custodia congiunta, mentre questo principio viene applicato automaticamente dalla nascita per i genitori sposati. Senza dichiarazione, la madre ha l'affidamento esclusivo.
Durante questo periodo, secondo Nantermod, la madre può prendere decisioni irrevocabili, in particolare sul luogo di residenza del figlio. La custodia congiunta dovrebbe quindi essere stabilita fin dalla nascita per tutti i genitori, sposati o meno. Attualmente, un bambino su tre nasce fuori dal matrimonio, argomenta il deputato PLR.