Oltre 800 uccelli stipati in gabbie per concorsi: «È la competizione che mi piace»
La polizia aveva arrestato quattro uomini nel 2023 per detenzione illegale di diverse centinaia di uccelli. Una sentenza svela le loro pratiche.
VAL-DE-RUZ - Tre anni dopo la scoperta di 805 uccelli detenuti illegalmente in Val-de-Ruz, nel Cantone Neuchâtel, una sentenza del Tribunale cantonale rivela le motivazioni dei loro detentori. Quattro persone erano state arrestate, due di loro hanno contestato i procedimenti a loro carico.
Gli animali, tra cui diverse specie selvatiche indigene, erano in particolare destinati a concorsi, si legge su ArcInfo, quotidiano svizzero. «È la competizione che mi piace», aveva dichiarato uno degli imputati. I giudici denunciano «bisogni puramente egoistici» e «una totale mancanza di considerazione» per il benessere animale. Durante l’intervento del novembre 2023, le autorità avevano scoperto 631 uccelli ammassati in 182 gabbie e altri 174 in voliere, spesso in condizioni contrarie alla legislazione.
Il Tribunale cantonale ha respinto il ricorso di due detentori contro il divieto di possedere uccelli per una durata indeterminata e il loro sequestro. I giudici sottolineano in particolare gabbie troppo piccole, igiene insufficiente e l’isolamento di alcuni animali. Infrazioni simili erano già state riscontrate nel 2015 e nel 2018.
Tra gli uccelli sequestrati, 107 erano stati liberati in natura e gli altri erano stati ricollocati in condizioni adeguate, secondo il Servizio veterinario. L’aspetto penale della vicenda, che riguarda quattro persone, è ancora in corso.