Oltre 800 uccelli stipati in gabbie per concorsi: «È la competizione che mi piace»

Il Tribunale cantonale ha respinto il ricorso di due detentori contro il divieto di possedere uccelli per una durata indeterminata e il loro sequestro. I giudici sottolineano in particolare gabbie troppo piccole, igiene insufficiente e l’isolamento di alcuni animali. Infrazioni simili erano già state riscontrate nel 2015 e nel 2018.

Tra gli uccelli sequestrati, 107 erano stati liberati in natura e gli altri erano stati ricollocati in condizioni adeguate, secondo il Servizio veterinario. L’aspetto penale della vicenda, che riguarda quattro persone, è ancora in corso.