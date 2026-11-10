Attenti a questi cucchiaini per bambini
L'USAV invita i consumatori a non utilizzare i lotti interessati per la presenza di bisfenolo AF. L'azienda produttrice sta procedendo al ritiro immediato del prodotto.
L'USAV invita i consumatori a non utilizzare i lotti interessati per la presenza di bisfenolo AF. L'azienda produttrice sta procedendo al ritiro immediato del prodotto.
BERNA - Nei "Cucchiaini termosensibili Nûby", venduti nelle filiali di Rossmann Schweiz AG, è stata rilevata una quantità eccessiva di bisfenolo AF, una sostanza che può interferire con il sistema ormonale. Non si può escludere un rischio per la salute. Per questo motivo, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) invita i consumatori a non utilizzare il prodotto.
Le aziende interessate hanno già provveduto a ritirare immediatamente i cucchiaini dalla vendita e hanno avviato un richiamo.
Quali sono i rischi per la salute?
Il bisfenolo AF è una sostanza classificata come interferente endocrino, ovvero un composto in grado di interferire con il sistema ormonale. In particolare, può esercitare un'azione simile a quella degli estrogeni. Alla luce della quantità riscontrata nei cucchiaini, le autorità federali non possono escludere un potenziale pericolo per la salute.
Come riconoscere il prodotto interessato?
Il richiamo riguarda i «Cucchiaini termosensibili Nûby» (Nuby Wärmesensor-Löffel), commercializzati nelle filiali di Rossmann Schweiz AG. I prodotti coinvolti sono identificabili attraverso i seguenti dati:
- Prodotto: Cucchiaini termosensibili Nûby
- Numeri di lotto: M2C18Z, M2D28Z, M2E26Z e M2F18Z
- Codice EAN: 048526052356
- Punti vendita: filiali di Rossmann Schweiz AG
Cosa devono fare i consumatori?
L'USAV raccomanda a chi possiede uno dei prodotti appartenenti ai lotti indicati di non utilizzarlo.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio stampa dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, al numero +41 58 463 78 98 oppure all'indirizzo e-mail media@blv.admin.ch.