Scontro frontale con un camion: muore un 49enne
L'automobilista avrebbe invaso la corsia opposta per motivi ancora da chiarire. Inutili i tentativi di rianimazione.
MADISWIL - Un uomo svizzero di 49 anni è deceduto questa mattina a Madiswil, nel Canton Berna, in seguito a uno scontro frontale con un camion.
Secondo le prime ricostruzioni della polizia cantonale, l'automobilista avrebbe invaso la corsia opposta per motivi ancora da accertare, scontrandosi frontalmente con un camion che procedeva in direzione contraria. Dopo l'impatto la vettura ha compiuto un testacoda fermandosi sulla carreggiata.
Il conducente, rimasto intrappolato nell'abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dai passanti e dai soccorritori, l'uomo è deceduto sul posto.
Il tratto di strada interessato è rimasto completamente chiuso per diverse ore per consentire le operazioni di recupero e i rilievi dell'incidente. A causa della vicinanza del camion ai binari ferroviari, i treni hanno dovuto ridurre la velocità, provocando ritardi alla circolazione ferroviaria.