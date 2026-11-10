Scontro frontale con un camion: muore un 49enne

Il conducente, rimasto intrappolato nell'abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dai passanti e dai soccorritori, l'uomo è deceduto sul posto.

Il tratto di strada interessato è rimasto completamente chiuso per diverse ore per consentire le operazioni di recupero e i rilievi dell'incidente. A causa della vicinanza del camion ai binari ferroviari, i treni hanno dovuto ridurre la velocità, provocando ritardi alla circolazione ferroviaria.