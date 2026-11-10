Cure infermieristiche: rilanciata la settimana da 45 ore
La proposta della Commissione della sanità del Consiglio degli Stati punta a ridurre la settimana lavorativa, lasciando spazio a flessibilità e nuove regole su straordinari e turni.
La proposta della Commissione della sanità del Consiglio degli Stati punta a ridurre la settimana lavorativa, lasciando spazio a flessibilità e nuove regole su straordinari e turni.
BERNA - Benché bocciata dal Consiglio Nazionale, la durata massima della settimana lavorativa di 45 ore, invece delle 50 di oggi, piace invece alla Commissione della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) che ne ha discusso nel quadro della nuova legge federale sulle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche.
Nell'aprile scorso, affrontando durante la sessione speciale la legge d'applicazione dell'iniziativa popolare sulle cure infermieristiche (approvata alle urne il 28 novembre 202), la camera del popolo si era mostrata cauta al riguardo. I partiti di centro-destra avevano ridimensionato il progetto. A Loro avviso, non bisogna perdere di vista i costi e lasciare più spazio al partenariato sociale.
La nuova legge regola l’orario di lavoro normale, l’orario di lavoro massimo, gli straordinari, il tempo per cambiarsi, le pause, i servizi di reperibilità, di presenza e di picchetto, il termine di preavviso dei turni di servizio, nonché il lavoro notturno, domenicale e festivo. Molte proposte del Consiglio federale non hanno fatto breccia al Nazionale.
Circa le 45 ore settimanali proposte dal Governo, con 9 voti a 3 la CSSS-S si è detta d'accordo. Essa constata che questa misura non impedirebbe l’attuazione di modelli di lavoro flessibili, a condizione che la media di 45 ore venga rispettata su due settimane, spiega una nota odierna dei servizi parlamentari. Tale misura, peraltro, riguarderebbe in realtà principalmente le persone che lavorano a tempo pieno, ossia una minoranza del personale di cura.
Riguardo alla compensazione delle ore supplementari, la commissione sostiene il principio della preminenza della compensazione sotto forma di congedo, ma intende lasciare più scelta alle persone impiegate. Laddove si prevede una compensazione finanziaria di almeno il 25% quando le ore supplementari non possono essere compensate da un congedo per motivi di servizio, viene precisato che tale compensazione possa anche essere concessa con l’accordo del collaboratore.
Circa il termine di preavviso dei piani di servizio, la commissione propone di ritornare alla formulazione del Consiglio federale: se un lavoratore è chiamato a intervenire al di fuori del piano di servizio, è dovuta una compensazione temporale o finanziaria tra il 25 e il 50% (e non solo del 25% come deciso dal Nazionale) se l’intervento viene comunicato con meno di due settimane di preavviso.
Con 8 voti a 4, la CSSS-S propone di mantenere la possibilità per i CCL di derogare alle disposizioni della legge, anche a sfavore dei dipendenti. Tuttavia, simili deroghe devono essere mirate e sono ammissibili soltanto se, nel complesso, i CCL prevedono un disciplinamento per lo meno equivalente.
Riguardo al finanziamento dei costi supplementari generati dalla legge, la commissione condivide l’opinione del Governo secondo cui, a lungo termine, tali oneri dovranno essere trasferiti sulle tariffe applicabili alle prestazioni stazionarie e ambulatoriali.