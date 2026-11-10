Cure infermieristiche: rilanciata la settimana da 45 ore

Circa il termine di preavviso dei piani di servizio, la commissione propone di ritornare alla formulazione del Consiglio federale: se un lavoratore è chiamato a intervenire al di fuori del piano di servizio, è dovuta una compensazione temporale o finanziaria tra il 25 e il 50% (e non solo del 25% come deciso dal Nazionale) se l’intervento viene comunicato con meno di due settimane di preavviso.