Protezione del clima, la Svizzera sale di due posti ma mancherà gli obiettivi
«Il Paese più ricco del mondo, in fatto di protezione del clima, è solo nella media». Le critiche maggiori? Sulle strategie politiche
ZURIGO - La Svizzera guadagna due posizioni nell'ultimo Climate Change Performance Index (CCPI) e si piazza al 24esimo rango. In materia di protezione del clima, però, resta ferma: le emissioni di gas serra e il consumo energetico ottengono valutazioni relativamente buone, mentre la politica climatica viene criticata. Secondo gli esperti dell'indice la Svizzera mancherà il suo obiettivo per il 2030 - ridurre le emissioni di almeno il 50%, per poi azzerarle al netto entro il 2050 - perché all'interno del Paese si adottano troppo poche misure efficaci.
«Il Paese più ricco del mondo, in fatto di protezione del clima, è solo nella media», commenta Patrick Hofstetter, esperto di clima ed energia del WWF Svizzera. «Invece di affidarsi a riduzioni di emissioni all'estero, incerte e inique, la Svizzera deve abbassare più rapidamente le proprie emissioni sul territorio nazionale. Servono misure vincolanti nei trasporti, negli edifici e nell'agricoltura».
Sulla stessa linea Nathan Solothurnmann, esperto di clima ed energia di Greenpeace Svizzera: «Circa la metà degli immobili si scalda tuttora con olio e gas. E se il consigliere federale Albert Rösti portasse avanti lo sviluppo delle rinnovabili nel rispetto della legge, invece di sognare nuove centrali nucleari inaccessibili in un lontano futuro, non ci sarebbe bisogno di centrali di riserva fossili. In più la popolazione svizzera vola in media il doppio rispetto a quella dei Paesi vicini».
Il CCPI critica anche il forte ricorso a riduzioni di emissioni all'estero: non è chiaro se saranno disponibili abbastanza certificati computabili, conformi ai requisiti della legge svizzera. Si profilano anzi possibili passi indietro, con i tagli a SvizzeraEnergia e ai progetti pilota previsti dal pacchetto di sgravio. L'intervento più urgente resta quello nei trasporti: mancano incentivi finanziari al passaggio al trasporto pubblico, la mobilità elettrica avanza lentamente e il forte aumento delle emissioni del traffico aereo internazionale vanifica i progressi ottenuti in altri settori.
Non mancano gli elementi positivi: la produzione di elettricità rinnovabile cresce più rapidamente della domanda, con il solare che offre il potenziale maggiore, e sul piano internazionale vengono riconosciuti il ruolo attivo nella diplomazia climatica e la qualità del finanziamento per il clima, pur insufficiente rispetto alla quota equa del Paese.
Nel 2026 in Svizzera si sono contati circa 1200 decessi legati al caldo, quasi sei volte il numero delle vittime della strada. Continuare come prima non è un'opzione, sottolineano WWF e Greenpeace, che chiedono una tariffazione del CO₂ più efficace per tutti i gas serra e i settori, obiettivi e misure anche per agricoltura e aviazione, più incentivi al trasporto pubblico e un miglior collegamento ferroviario con l'estero, una sostituzione più rapida di riscaldamenti e veicoli fossili, condizioni quadro affidabili per il solare e un finanziamento internazionale all'altezza della quota svizzera.