Protezione del clima, la Svizzera sale di due posti ma mancherà gli obiettivi

Nel 2026 in Svizzera si sono contati circa 1200 decessi legati al caldo, quasi sei volte il numero delle vittime della strada. Continuare come prima non è un'opzione, sottolineano WWF e Greenpeace, che chiedono una tariffazione del CO₂ più efficace per tutti i gas serra e i settori, obiettivi e misure anche per agricoltura e aviazione, più incentivi al trasporto pubblico e un miglior collegamento ferroviario con l'estero, una sostituzione più rapida di riscaldamenti e veicoli fossili, condizioni quadro affidabili per il solare e un finanziamento internazionale all'altezza della quota svizzera.