Esce di strada e si schianta contro due alberi

L'auto è andata completamente distrutta. Il conducente è stato trasportato in ospedale, ma la gravità delle ferite non è stata precisata.

La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i rilievi e l'intervento dei pompieri di Dörflingen e della città di Sciaffusa. Il veicolo è stato recuperato e rimosso da un'impresa specializzata.