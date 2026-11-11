Esce di strada e si schianta contro due alberi
Un 18enne è rimasto ferito in un incidente avvenuto nei pressi di Dörflingen, nel canton Sciaffusa. L'auto è andata completamente distrutta.
Un 18enne è rimasto ferito in un incidente avvenuto nei pressi di Dörflingen, nel canton Sciaffusa. L'auto è andata completamente distrutta.
DÖRFLINGEN - Un 18enne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, martedì 10 novembre, attorno alle 16.15 sulla strada cantonale tra Dörflingen e Sciaffusa.
Lo comunica la polizia cantonale di Sciaffusa. Per cause ancora da chiarire, l'auto è uscita di strada in curva, finendo contro un albero. Dopo l'impatto, il veicolo è stato sbalzato sul lato opposto della carreggiata, dove ha urtato un secondo albero.
L'auto è andata completamente distrutta. Il conducente è stato trasportato in ospedale, ma la gravità delle ferite non è stata precisata.
La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i rilievi e l'intervento dei pompieri di Dörflingen e della città di Sciaffusa. Il veicolo è stato recuperato e rimosso da un'impresa specializzata.