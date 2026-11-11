Violenze domestiche, deputato UDC alla sbarra. Ma anche l'ex moglie è imputata
Michaël Buffat dovrà rispondere anche di minacce e coazione. L'ex moglie invece avrebbe cercato di ottenere 100'000 franchi sotto minaccia.
YVERDON-LES-BAINS - Il consigliere nazionale vodese Michaël Buffat comparirà il 23 novembre davanti al Tribunale correzionale di Yverdon. L'esponente dell'UDC è accusato di violenze domestiche nei confronti della sua ex moglie. Anche quest'ultima sarà ascoltata in qualità di imputata.
Buffat dovrà rispondere di lesioni personali semplici, coazione, minacce e sequestro di persona. Anche la sua ex coniuge è accusata, in particolare, di lesioni personali. Entrambi sono presunti innocenti.
I due imputati si sono sposati nell'ottobre 2015, poco prima dell'elezione di Buffat al Consiglio nazionale. La loro relazione è stata caratterizzata da diverse separazioni, fino alla rottura definitiva all'inizio del 2024. È in corso una procedura di divorzio.
Secondo l'atto d'accusa, redatto dal procuratore generale Eric Kaltenrieder, Buffat avrebbe "creato e mantenuto una situazione di controllo" sulla moglie durante tutti questi anni, "denigrandola, umiliandola, minacciandola e spaventandola fortemente, molestandola, manipolandola nonché usando violenza nei suoi confronti - sia fisica che psicologica".
L'atto d'accusa menziona il fatto che la moglie di Buffat si è rivolta al centro di accoglienza Malley-Prairie, destinato alle donne vittime di violenza domestica, dove ha ricevuto assistenza regolarmente. Successivamente ha iniziato un trattamento presso una psichiatra per "un disturbo post-traumatico complesso." Ha presentato una denuncia penale nell'agosto 2024.
Dal canto suo, anche la moglie è accusata di comportamenti violenti nei confronti di Buffat, verificatisi nel corso dei loro litigi. Il procuratore le rimprovera inoltre di aver costretto il marito a firmare "con urgenza" un accordo sugli effetti del divorzio e a versarle 100'000 franchi, minacciando altrimenti di informare i media sulle violenze subite.
L'episodio risale all'ottobre 2023, quando Buffat era in campagna per le elezioni federali e i sospetti di violenza domestica erano stati resi pubblici dalla stampa attraverso un articolo di Heidi.news. Ciò non gli impedì di essere poi rieletto alla Camera del popolo.
Il processo si svolgerà lunedì 23 novembre al Tribunale distrettuale della Broye e del Nord vodese di Yverdon. Dovrebbe durare un giorno e mezzo.