Violenze domestiche, deputato UDC alla sbarra. Ma anche l'ex moglie è imputata

I due imputati si sono sposati nell'ottobre 2015, poco prima dell'elezione di Buffat al Consiglio nazionale. La loro relazione è stata caratterizzata da diverse separazioni, fino alla rottura definitiva all'inizio del 2024. È in corso una procedura di divorzio.

Secondo l'atto d'accusa, redatto dal procuratore generale Eric Kaltenrieder, Buffat avrebbe "creato e mantenuto una situazione di controllo" sulla moglie durante tutti questi anni, "denigrandola, umiliandola, minacciandola e spaventandola fortemente, molestandola, manipolandola nonché usando violenza nei suoi confronti - sia fisica che psicologica".