È in vigore da circa un anno e va già rivisto

Modifiche in due sistemi

Il governo federale ha approvato modifiche a Tardoc soprattutto nei settori della medicina pediatrica e dell'adolescenza, nonché per i pronto soccorso negli ospedali. Sono state inoltre approvate modifiche alle cosiddette tariffe ambulatoriali forfettarie. Si tratta principalmente di prestazioni di patologia e di chirurgia della mano, maxillo-facciale e pediatrica.