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CONSIGLIO FEDERALE

È in vigore da circa un anno e va già rivisto

Berna approva la revisione del Tardoc: vanno migliorati costi e assistenza di base
È in vigore da circa un anno e va già rivisto
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Fonte Sda
di Redazione
È in vigore da circa un anno e va già rivisto
Berna approva la revisione del Tardoc: vanno migliorati costi e assistenza di base

BERNA - Il nuovo sistema tariffario svizzero per i medici, Tardoc, sarà rivisto per la prima volta all'inizio del 2027. Il Consiglio federale ha approvato diverse modifiche al sistema, in vigore dall'inizio di quest'anno. Tuttavia, il Consiglio federale non è ancora soddisfatto: chiede ai partner tariffari miglioramenti sui costi e sull'assistenza di base.

Ha accolto favorevolmente le richieste di modifica che gli sono state presentate dall'Organizzazione tariffe mediche ambulatoriali (OAAT), ha scritto il Consiglio federale in un comunicato di mercoledì. Tuttavia, a causa di «carenze metodologiche» ha respinto alcune modifiche. Si aspetta dai partner tariffari «correzioni rapide ed efficaci» in tre ambiti.

In particolare, occorre garantire la neutralità dei costi. Per evitare che il cambiamento del sistema tariffario porti a un aumento dei costi, il Consiglio federale ha quindi limitato l'aumento annuo dei costi complessivi effettivi per le prestazioni mediche ambulatoriali a un massimo del quattro per cento.

Poiché finora i partner tariffari non hanno presentato un concetto per questo limite massimo, ha incaricato l'Eidgenössisches Departement des Innern di preparare eventuali interventi statali.

Inoltre, il Consiglio federale chiede un rafforzamento mirato dell'assistenza di base, soprattutto nella medicina di famiglia e pediatrica. I calcoli finora effettuati non mostrano miglioramenti in questi ambiti. Per la prossima richiesta, i partner tariffari dovranno quindi presentare un piano vincolante («roadmap») per la valorizzazione dell'assistenza di base e migliorare le basi metodologiche dei dati.

I tre partner tariffari sono la società dei medici FMH, l'associazione degli ospedali H+ e l'associazione delle casse malati Prio.Swiss.

L'associazione dei medici di famiglia e dei pediatri svizzeri (mfe) ha accolto con favore mercoledì in un comunicato «che il Consiglio federale richieda finalmente la tanto attesa valorizzazione della medicina di famiglia». Il rafforzamento della medicina di famiglia era una delle promesse centrali della revisione tariffaria. Ora spetta all'OAAT agire.

Modifiche in due sistemi
Il governo federale ha approvato modifiche a Tardoc soprattutto nei settori della medicina pediatrica e dell'adolescenza, nonché per i pronto soccorso negli ospedali. Sono state inoltre approvate modifiche alle cosiddette tariffe ambulatoriali forfettarie. Si tratta principalmente di prestazioni di patologia e di chirurgia della mano, maxillo-facciale e pediatrica.

Secondo il sito web della FMH, il sistema delle tariffe ambulatoriali forfettarie comprende tutte le prestazioni di una giornata operatoria in una tariffa forfettaria. Vi rientrano tutti i trattamenti effettuati nello stesso giorno. I primi colloqui e i trattamenti successivi in altri giorni continueranno a essere fatturati secondo la tariffa per prestazione singola.

Tardoc ha sostituito Tarmed
Dal 1° gennaio 2026, le prestazioni mediche ambulatoriali sono fatturate secondo un sistema tariffario complessivo, composto dalla struttura tariffaria per prestazione singola Tardoc e dalle tariffe ambulatoriali forfettarie. Questo nuovo sistema ha sostituito il precedente sistema Tarmed e può essere adattato ogni anno per riflettere meglio le reali condizioni della pratica medica.

Il 2 giugno 2026, i partner tariffari avevano presentato al Consiglio federale la prima richiesta di approvazione per la revisione del sistema tariffario, che ora è stata approvata con le critiche menzionate.

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