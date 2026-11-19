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Julius Honka salta il Lugano
Il difensore dell'Ajoie è stato squalificato preventivamente per una partita. Contro di lui è pure stata aperta una procedura ordinaria.
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Julius Honka salta il Lugano
Il difensore dell'Ajoie è stato squalificato preventivamente per una partita. Contro di lui è pure stata aperta una procedura ordinaria.
PORRENTRUY - Julius Honka salterà la sfida di domani contro il Lugano. Il difensore finlandese dell'Ajoie è stato sospeso in via preventiva per una partita in seguito al fallo commesso su Mike Künzle durante il match di ieri contro lo Zugo.
L'episodio è avvenuto al 45esimo minuto, quando Honka ha colpito l'avversario con un check alla testa. Dopo aver rivisto le immagini, gli arbitri gli hanno inflitto cinque minuti di penalità e una penalità di partita. La Lega ha inoltre aperto una procedura disciplinare nei suoi confronti.
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