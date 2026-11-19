Oggi, per il vodese, la vera ricchezza è un'altra: «Se si può decidere un po' sul proprio calendario e avere il tempo che serve per le persone giuste, per la famiglia e tutto il resto, questo per me è lusso». Quanto alla distribuzione dei premi nel circuito, tra uomini, donne e giocatori di diversa classifica, Wawrinka ammette che trovare un equilibrio è complicato: «I Top Ten vogliono una cosa, i Top 100 ne vogliono un'altra. È un puzzle molto difficile». Resta però convinto che il tennis offra grandi opportunità economiche, soprattutto a chi riesce ad affermarsi ai massimi livelli.

Il segreto della longevità

Guardando ai tanti anni trascorsi ai vertici, l'ex numero tre del mondo indica nella pianificazione e nella disciplina due fattori decisivi. Fondamentale anche il contributo del preparatore atletico Pierre Paganini, al suo fianco fin dall'età di 16 anni. «L'obiettivo è sempre stato pianificare al meglio: il calendario, il modo in cui si programmano i tornei ogni anno, per assicurarsi che il corpo possa recuperare».