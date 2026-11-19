«Non ho mai giocato per i soldi. Il vero lusso è il tempo»
A poche settimane dall'addio al tennis, Stan Wawrinka si racconta per la prima volta: dai sacrifici di una carriera straordinaria al futuro lontano dai campi, passando per l'ammirazione per Marco Odermatt.
A poche settimane dall'addio al tennis, Stan Wawrinka si racconta per la prima volta: dai sacrifici di una carriera straordinaria al futuro lontano dai campi, passando per l'ammirazione per Marco Odermatt.
ADELBODEN - «Il lusso per me è il tempo. Il tempo non si può comprare». A poco più di due settimane dal commovente addio al tennis celebrato a Basilea, Stan Wawrinka si racconta nella sua prima intervista dopo il ritiro. Il tre volte campione del Grande Slam ha incontrato 20 Minuten ad Adelboden, dove ha assistito all'imbottigliamento della Limited Edition «Stan the Man» della bevanda svizzera Peaq, a lui dedicata. L'occasione per ripercorrere una carriera straordinaria, parlare dei sacrifici affrontati e guardare alla nuova vita lontano dai campi.
«Il denaro non è mai stato la mia motivazione»
In carriera, Wawrinka ha incassato circa 40 milioni di dollari in premi. Una cifra importante, ma che non è mai stata la sua principale motivazione. «Non ho mai giocato per i soldi, ma il denaro fa parte del nostro sport. Nel tennis è molto difficile arrivare al vertice e restarci. Ma quando ci si arriva, si possono guadagnare buoni soldi».
Oggi, per il vodese, la vera ricchezza è un'altra: «Se si può decidere un po' sul proprio calendario e avere il tempo che serve per le persone giuste, per la famiglia e tutto il resto, questo per me è lusso». Quanto alla distribuzione dei premi nel circuito, tra uomini, donne e giocatori di diversa classifica, Wawrinka ammette che trovare un equilibrio è complicato: «I Top Ten vogliono una cosa, i Top 100 ne vogliono un'altra. È un puzzle molto difficile». Resta però convinto che il tennis offra grandi opportunità economiche, soprattutto a chi riesce ad affermarsi ai massimi livelli.
Il segreto della longevità
Guardando ai tanti anni trascorsi ai vertici, l'ex numero tre del mondo indica nella pianificazione e nella disciplina due fattori decisivi. Fondamentale anche il contributo del preparatore atletico Pierre Paganini, al suo fianco fin dall'età di 16 anni. «L'obiettivo è sempre stato pianificare al meglio: il calendario, il modo in cui si programmano i tornei ogni anno, per assicurarsi che il corpo possa recuperare».
Altrettanto importante, per lui, è stato non lasciarsi condizionare dai risultati, tanto nei momenti di gloria quanto in quelli più difficili. Wawrinka non nasconde di aver vissuto periodi complicati, segnati da eliminazioni già nei primi turni. Ma anche allora ha cercato di non perdere di vista il quadro generale: «Gioco a tennis, viaggio per il mondo, passo tutto l'anno nei posti più belli del mondo. Guadagno bene. Non posso davvero lamentarmi».
L'ammirazione per Odermatt e il futuro del tennis svizzero
Nell'intervista si parla anche di Marco Odermatt, presente a Basilea per l'ultimo incontro di Wawrinka. Il vodese ha parole di grande ammirazione per lo sciatore: «Trovo incredibile avere un atleta del genere per noi, per la Svizzera. Negli sport invernali è incredibile ciò che fa e ciò che ottiene per un Paese così piccolo».
Tennis e sci hanno calendari, preparazione e ritmi molto diversi, ma secondo Wawrinka condividono due elementi fondamentali: «La passione e la disciplina che si mette nel proprio sport». Il discorso si sposta poi sul futuro del tennis svizzero. Tra i giovani il talento non manca, ma il salto dal circuito juniores a quello professionistico resta una sfida impegnativa. «È un altro mondo. Bisogna fare sacrifici, prendere le decisioni giuste e impegnarsi davvero nella propria carriera».
«Mi mancherà la competizione»
Chiusa la carriera, per Wawrinka comincia un capitolo completamente nuovo. Senza più tornei da preparare e partite da giocare, il vodese sa già cosa gli mancherà di più: «Mi mancherà la competizione, perché amo competere». Dovrà quindi trovare nuove attività che lo stimolino e tengano viva quella voglia di mettersi alla prova che lo ha accompagnato per tutta la vita.
Nessun rimpianto, però. Dopo una carriera fatta di trionfi, cadute e sacrifici, Wawrinka ha la consapevolezza di aver dato tutto e ottenuto persino più di quanto immaginasse: «Sono in pace con questo, perché ho raggiunto più di quanto potessi aspettarmi. Sono felice».