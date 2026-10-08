Il TF dà il via libera al piano da 65'000 metri quadrati

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso ritenendo, in sostanza, che le contestazioni della società non fossero sufficientemente motivate e non dimostrassero violazioni del diritto. I giudici hanno rilevato che il Tribunale cantonale amministrativo aveva esaminato gli aspetti rilevanti del piano particolareggiato, compresi la ponderazione degli interessi pubblici e privati, la sostenibilità finanziaria, l'inserimento paesaggistico e la possibilità di attuare il progetto.