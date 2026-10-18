HelvEthica Ticino: esclusi i membri legati a Viva Ticino

Le tensioni e l'alleanza con Il Noce

Le divergenze risalgono almeno al 2 luglio, quando una precedente Assemblea straordinaria si era espressa contro l'introduzione della figura del presidente negli Statuti, la ratifica della copresidenza di Fazal Rehman e un'alleanza elettorale con un altro partito. I membri avevano inoltre chiesto maggiore trasparenza sui finanziamenti della campagna elettorale.

Secondo HelvEthica, una parte del Comitato avrebbe successivamente contestato quelle decisioni. Il 26 agosto era stata comunque annunciata pubblicamente l'alleanza con Il Noce, nonostante il voto contrario dell'Assemblea. Quattro membri del Comitato avevano poi lasciato le proprie funzioni con effetto dal 31 agosto.