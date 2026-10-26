Swissmem respinge la fusione con Swissmechanic

Sebbene l'assemblea dei delegati di Swissmechanic avesse approvato a maggioranza una decisione di principio favorevole al progetto di fusione, due importanti sezioni regionali si sono espresse contro, ha indicato Swissmem in una nota odierna per motivare il rifiuto. Inoltre, la GIM (Groupement suisse de l'Industrie des Machines), in qualità di associazione regionale della Romandia, ha respinto l'adozione degli statuti e dei contratti negoziati.