Il 2026 potrebbe essere un anno da record per i fallimenti in Svizzera
A contribuire a un possibile “annus horribilis” la situazione internazionale, il rincaro generalizzato e i tassi d'interesse. Ma anche il nuovo diritto fallimentare.
WALLISELLEN - Le preoccupazioni congiunturali, gli elevati costi energetici e l'aumento dei tassi d'interesse mettono sotto pressione le aziende. Questo porta a un aumento delle insolvenze aziendali a livello mondiale. In Svizzera, i fallimenti potrebbero addirittura raggiungere un valore record, come mostra uno studio di Allianz Trade. A ciò contribuisce anche il nuovo diritto fallimentare svizzero.
Per il 2026, gli esperti di Allianz Trade si aspettano il sesto aumento consecutivo delle insolvenze aziendali svizzere. Con 15'000 casi si raggiungerebbe un massimo storico. Rispetto al 2022, ciò rappresenterebbe un raddoppio, mentre rispetto al livello pre-Covid addirittura una triplicazione. Questo emerge dall'Insolvenz Report pubblicato martedì dall'assicuratore di crediti commerciali.
Tuttavia, questa «ondata di insolvenze senza precedenti» può essere ricondotta solo in parte alle sfide macroeconomiche e finanziarie con cui le aziende si confrontano.
«Fortemente responsabile dell'elevato numero è il nuovo diritto fallimentare, in vigore dal 2025», ha dichiarato il responsabile Svizzera di Allianz Trade, Jan Möllmann, secondo il comunicato.
Il diritto fallimentare porta meccanicamente a un aumento del numero di aziende contro cui viene avviata una procedura di insolvenza, ha aggiunto Möllmann. «Attualmente presumiamo che negli anni 2027 e 2028 si verificherà una normalizzazione su questo nuovo, elevato livello».
A livello mondiale, secondo lo studio, le insolvenze aziendali dovrebbero aumentare del 5 percento nel 2026 e di un ulteriore 1 percento nel 2027, dopo essere già cresciute del 6 percento nel 2025. A causa del perdurare dell'incertezza geopolitica e macroeconomica, il picco previsto delle insolvenze slitta di un anno al 2028. Successivamente, il numero dei fallimenti aziendali dovrebbe diminuire leggermente.