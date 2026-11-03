Un robot nella pancia del Gottardo: farà lui le manutenzioni

Il funzionamento è quello di un mezzo teleguidato: l'operatore è collegato a una stazione di comando e, attraverso un braccio di comando e una cloche, sposta il robot e ne muove il braccio meccanico. A bordo ci sono telecamere che mostrano la risposta delle braccia ai comandi e l'operazione in corso, con un collegamento video diretto verso l'esperto. Nessuna ambizione di sostituzione, almeno per ora: «L'essere umano chiaramente può fare tutte queste operazioni, è molto più bravo a fare queste operazioni», riconosce Bombelli.