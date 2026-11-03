Allevamento ovicaprino, è tempo di avere dei numeri

Oggi però, osservano i firmatari, anche a causa del ritorno dei grandi predatori si assiste a una contrazione degli effettivi e degli allevamenti, soprattutto di ovini, e delle aziende e degli alpeggi, in particolare quelli a carattere accessorio e gli alpeggi discosti, raggiungibili solo a piedi. Disporre di dati precisi, sostiene il Centro, permetterebbe all'ente pubblico di capire l'evoluzione in atto e di adottare misure adeguate per scongiurare quello «che si potrebbe prefigurare come un vero e proprio tracollo con gravi conseguenze territoriali ed economiche».

Le prime due domande riguardano i numeri: l'evoluzione negli ultimi vent'anni degli allevamenti di ovini e caprini nel Cantone, con il numero di capi e di allevamenti suddivisi per categoria, e quella degli alpeggi caricati con ovini e caprini, compresi i dati sui carichi di ovicaprini negli alpeggi misti con altre categorie di animali, per esempio le mucche da latte.