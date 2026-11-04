Il Centro scolastico Al Burio apre le porte alla popolazione
Previste due giornate inaugurali, il 20 e 21 novembre
GORDOLA - Il rinnovato Centro scolastico Al Burio di Gordola sarà inaugurato ufficialmente venerdì 20 e sabato 21 novembre. Il Municipio ha scelto di accompagnare la conclusione del cantiere con due giornate di festa e porte aperte, aperte a tutta la popolazione.
L'intervento si è concluso dopo quattro anni di lavori, con un investimento complessivo di circa 17 milioni di franchi e il coinvolgimento di oltre 50 aziende. Si tratta, sottolinea il Municipio, di uno degli investimenti più importanti realizzati dal Comune negli ultimi anni: la struttura si presenta ora come moderna e funzionale, adeguata alle esigenze della scuola di oggi e di domani, a testimonianza dell'attenzione riservata alla formazione, alla qualità degli spazi educativi e al benessere degli allievi e del personale scolastico.
La prima giornata prenderà avvio venerdì 20 novembre alle 16, con l'apertura delle porte del centro alla popolazione. Alle 17.30 è previsto l'accoglimento degli ospiti e alle 17.45 l'inizio della cerimonia ufficiale, alla presenza delle autorità cantonali e comunali. Interverranno Nicola Domenighetti, capodicastero Formazione del Comune di Gordola, il sindaco Damiano Vignuta e Marina Carobbio Guscetti, presidente del Consiglio di Stato e direttrice del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.
Al termine della parte ufficiale i partecipanti potranno visitare gli spazi scolastici e scoprire le caratteristiche della struttura rinnovata. La serata proseguirà con un aperitivo offerto dal Comune, pensato come occasione di incontro tra autorità, cittadini, docenti, famiglie e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera.
I festeggiamenti continueranno nella mattinata di sabato 21 novembre, con una giornata dedicata in particolare alla popolazione e alle famiglie: il Municipio offrirà una colazione con caffè e cornetti e gli spazi del centro scolastico potranno essere visitati liberamente.
Con la chiusura del cantiere, scrive ancora il Municipio, il Comune raggiunge un traguardo significativo nel percorso di ammodernamento delle proprie infrastrutture pubbliche. L'Esecutivo ringrazia le aziende, i progettisti, i professionisti, le maestranze e i collaboratori che hanno contribuito all'opera, oltre alla direzione scolastica, ai docenti, agli allievi e alle famiglie per la collaborazione e la comprensione dimostrate durante i quattro anni di lavori.