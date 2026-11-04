Il Centro scolastico Al Burio apre le porte alla popolazione

La prima giornata prenderà avvio venerdì 20 novembre alle 16, con l'apertura delle porte del centro alla popolazione. Alle 17.30 è previsto l'accoglimento degli ospiti e alle 17.45 l'inizio della cerimonia ufficiale, alla presenza delle autorità cantonali e comunali. Interverranno Nicola Domenighetti, capodicastero Formazione del Comune di Gordola, il sindaco Damiano Vignuta e Marina Carobbio Guscetti, presidente del Consiglio di Stato e direttrice del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Al termine della parte ufficiale i partecipanti potranno visitare gli spazi scolastici e scoprire le caratteristiche della struttura rinnovata. La serata proseguirà con un aperitivo offerto dal Comune, pensato come occasione di incontro tra autorità, cittadini, docenti, famiglie e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera.