Sull'A2 a 156 km/h dove il limite è 80: 29enne nei guai

Il veicolo, che aveva superato in modo massiccio la velocità massima consentita, è stato fermato dalla polizia cantonale di Basilea Campagna e il conducente è stato consegnato alla polizia cantonale di Uri.

Nei confronti del 29enne è stato emesso un divieto di circolazione ed è stato prelevato un deposito cauzionale per la multa. L'uomo è stato denunciato al Ministero pubblico di Uri per grave eccesso di velocità qualificato, ossia per il reato di pirateria della strada.