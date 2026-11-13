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Sull'A2 a 156 km/h dove il limite è 80: 29enne nei guai
Il conducente di un'auto con targhe tedesche è stato bloccato dalla polizia di Basilea Campagna e consegnato ai colleghi urani
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Fonte Polizia cantonale Uri
Sull'A2 a 156 km/h dove il limite è 80: 29enne nei guai
Il conducente di un'auto con targhe tedesche è stato bloccato dalla polizia di Basilea Campagna e consegnato ai colleghi urani
WASSEN - Un automobilista 29enne alla guida di una vettura con targhe tedesche è stato pizzicato a 156 km/h netti dove il limite è fissato a 80. È successo mercoledì 11 novembre, poco dopo le 7.30, sull'autostrada A2 all'altezza di Wassen, in direzione nord.
Il veicolo, che aveva superato in modo massiccio la velocità massima consentita, è stato fermato dalla polizia cantonale di Basilea Campagna e il conducente è stato consegnato alla polizia cantonale di Uri.
Nei confronti del 29enne è stato emesso un divieto di circolazione ed è stato prelevato un deposito cauzionale per la multa. L'uomo è stato denunciato al Ministero pubblico di Uri per grave eccesso di velocità qualificato, ossia per il reato di pirateria della strada.
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