Salario minimo di 5.000 franchi dopo l'apprendistato: la proposta dei sindacati
L'USS prepara un'iniziativa popolare per valorizzare la formazione professionale. Sul tavolo anche otto settimane di vacanza per gli apprendisti.
BERNA - Chi ha completato un apprendistato in Svizzera dovrebbe poter contare su un salario minimo di 5.000 franchi al mese. È questo l'obiettivo di un'iniziativa popolare che l'Unione sindacale svizzera (SGB USS) sta preparando per valorizzare la formazione professionale.
Riuniti in congresso a Berna, i delegati dell'SGB hanno incaricato gli organi direttivi di elaborare il testo dell'iniziativa. Lo ha comunicato venerdì il sindacato, precisando che spetterà alla direzione stabilire quando lanciarla.
Per l'SGB, chi ha concluso un apprendistato deve poter vivere del proprio stipendio. Oggi, tuttavia, quasi tre lavoratori qualificati su dieci guadagnano meno di 5.000 franchi al mese, nonostante abbiano completato la formazione professionale. Una situazione che, sottolinea il sindacato, penalizza soprattutto le donne e dimostra la necessità di valorizzare maggiormente l'apprendistato.
La direzione dell'SGB valuterà inoltre se inserire nell'iniziativa anche la richiesta di otto settimane di vacanza per gli apprendisti.
Per portare un'iniziativa popolare federale alle urne, in Svizzera è necessario raccogliere 100.000 firme valide.
L'apprendistato secondo la SGB non sempre «una storia di successo»In un documento di posizione, la direzione della SGB ha spiegato ai delegati perché ritiene necessaria un'iniziativa popolare. Sebbene circa due terzi dei giovani continuino a scegliere un apprendistato, cresce il numero di coloro che preferiscono una formazione scolastica.
Negli ultimi 30 anni, la quota di occupati con un diploma di apprendistato è scesa dal 52% al 31%, mentre quella dei laureati universitari è salita dal 9% a circa il 30%. In un numero crescente di professioni, ad esempio nell'informatica, nell'elettronica e nel settore finanziario, lavorano persone che hanno completato una formazione di livello terziario.
Secondo la SGB, non è vero che i salari dei lavoratori qualificati aumentino rapidamente dopo la conclusione dell'apprendistato, come spesso si sostiene. Molti apprendisti raccontano inoltre di sentirsi sopraffatti, di subire forti pressioni e di ricevere scarso sostegno. Nel complesso, sottolinea la direzione del sindacato, numerosi giovani «non vivono il loro periodo di apprendistato come la storia di successo che il sistema svizzero di formazione professionale ama rappresentare».
In un'intervista rilasciata venerdì a Keystone-ATS, il presidente della SGB Pierre-Yves Maillard ha affermato che, dalla bocciatura dell'iniziativa sindacale sul salario minimo nel 2014, il potere d'acquisto «è incredibilmente peggiorato». A risentirne sono soprattutto i giovani all'inizio della carriera professionale.
I contratti collettivi di lavoro (CCL) rappresentano, di per sé, un valido strumento per stabilire i salari. Tuttavia, molti settori ne sono ancora sprovvisti e, anche dove esistono, ottenere un semplice adeguamento al rincaro è difficile. Per questo, secondo la SGB, l'iniziativa prevista dovrebbe aprire un dibattito politico sulla questione.
Le critiche dei datori di lavoro
Le reazioni dei datori di lavoro non si sono fatte attendere. Dopo che il "Blick" aveva anticipato online mercoledì i piani della SGB, venerdì l'Associazione svizzera dei datori di lavoro ha dichiarato di respingere «con decisione» l'introduzione di norme di legge rigide e generalizzate nella formazione professionale.
Secondo l'associazione, il sistema svizzero di formazione professionale funziona perché offre ai giovani un accesso diretto al mercato del lavoro e numerose opportunità di carriera. La regolamentazione dei salari e delle condizioni di formazione deve quindi restare di competenza delle parti sociali.
Critica anche l'Unione svizzera delle arti e mestieri, secondo cui la SGB strumentalizza la formazione professionale per mettersi in mostra a spese dell'apprendistato. Le richieste avanzate dal sindacato, sostiene l'organizzazione, non sono nuove. Le vere priorità sarebbero invece il rafforzamento delle competenze scolastiche di base e la riduzione degli oneri burocratici per le aziende formatrici.
Uno studio del 2025 ha inoltre mostrato che oltre l'80% degli apprendisti dichiara di stare bene o molto bene durante la formazione.