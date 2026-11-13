Salario minimo di 5.000 franchi dopo l'apprendistato: la proposta dei sindacati

I contratti collettivi di lavoro (CCL) rappresentano, di per sé, un valido strumento per stabilire i salari. Tuttavia, molti settori ne sono ancora sprovvisti e, anche dove esistono, ottenere un semplice adeguamento al rincaro è difficile. Per questo, secondo la SGB, l'iniziativa prevista dovrebbe aprire un dibattito politico sulla questione.

Le critiche dei datori di lavoro

Le reazioni dei datori di lavoro non si sono fatte attendere. Dopo che il "Blick" aveva anticipato online mercoledì i piani della SGB, venerdì l'Associazione svizzera dei datori di lavoro ha dichiarato di respingere «con decisione» l'introduzione di norme di legge rigide e generalizzate nella formazione professionale.